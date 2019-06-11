Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами. Всего на борту находилось 12 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, все погибшие были вахтенными матросами.

Представитель клинической больницы Дагестана рассказал агентству, что пострадавшие при взрыве мужчины — из Астраханской и Тамбовской областей. «Мужчина 38 лет из Тамбовской области получил термический ожог второй-третьей степени 10% поверхности тела. В отделении реанимации и интенсивной терапии — мужчина 30 лет, Астраханская область. У него термический ожог второй-третьей степени 95% поверхности тела»,— сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, танкер «В.Ф. Танкер 16» — российский и принадлежит Волжскому морскому пароходству. Угрозы разлива нефтепродуктов в море после взрыва нет. Работа нефтегавани ведется в штатном режиме. Ространснадзор проведет расследование в связи с взрывом.

Ранее сегодня сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси на танкере в махачкалинском порту произошел во время перекачки нефтепродуктов. Информация о взрыве поступила в дежурную часть в 4:38.