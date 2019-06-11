Доллар укрепил золото

Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили десятинедельный максимум, приблизившись к отметке 2,24 тыс. тонн. Рост интереса к драгоценному металлу происходит на фоне вовлечения в торговые споры с США новых стран, а также готовности ФРС оказать поддержку американской экономике. В случае сохранения геополитических рисков и мягких действий со стороны американского регулятора котировки золота имеют шансы подняться до $1500 за тройскую унцию.

Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, обновили двухмесячный максимум. Согласно последним данным агентства Bloomberg, по итогам торгов пятницы они выросли на 15 тонн, до 2,24 тыс. тонн. Это максимальное значение с 29 марта. За неделю стремительного роста активы фондов выросли почти на 46 тонн. Всплеск интереса к драгоценному металлу со стороны профессиональных инвесторов позитивно сказался на его стоимости. В пятницу цена золота поднималась до максимума с 19 апреля 2018 года — $1348,1 за тройскую унцию, что на 3,2% выше значения закрытия предшествующей недели. В понедельник цены закрепились на отметке $1328 за унцию.

В последний раз столь стремительно инвесторы наращивали вложение в золото в начале февраля 2017 года. Тогда на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа выросли опасения относительно будущей политики нового главы государства. Несмотря на то что он действовал в рамках предвыборных обещаний, ряд его новых заявлений и действий вызвал нервозность на финансовых рынках. В результате за неделю, закончившуюся 10 февраля, активы «золотых» фондов выросли более чем на 47 тонн, до 1,98 тыс. тонн.

Нынешний рост активов связан с внешнеэкономическими шагами президента США. В конце мая Дональд Трамп объявил о планах ввести 5-процентную таможенную пошлину на мексиканские товары.

Она будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов. Растет напряжение и на китайском направлении. Пекин в ответ на повышение пошлин со стороны США объявил о планах ограничить экспорт редкоземельных металлов, что может быть критичным для американских производителей электронных компонентов. «Пошлины против мексиканского импорта будут иметь несущественный экономический эффект. Однако тот факт, что президент Трамп смешивает элементы политического и экономического давления, а также его непредсказуемость, в том числе в отношении Китая, повышают неопределенность на финансовых рынках. Это влияет на готовность инвесторов принимать на себя риски и окажет краткосрочную поддержку золоту через улучшение настроений на фьючерсном рынке и увеличение спроса на безопасные активы»,— отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Повышению интереса к драгоценным металлам способствовали и заявления представителей Федеральной резервной системы США.

На прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл сказал о том, что ФРС внимательно следит за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и готов вести адекватную для поддержки ее роста политику. «На фоне мягких комментариев главы ФРС рынки начали закладываться на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. По словам начальника управления доверительных операций «Велес Менеджмента» Дениса Горева, снижение долларовых ставок может привести к возобновлению операций carry trade — на этом фоне инвесторы часть своих активов переведут в драгоценные металлы.

В таких условиях аналитики не исключают сохранения спроса на золото. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, история с торговыми прениями может надолго остаться в повестке дня, что будет подогревать интерес инвесторов к ценному металлу. «Многое будет зависеть от динамики фондовых рынков, на которых существенное влияние продолжит оказывать противостояние США и Китая. При ухудшении ситуации спрос на золото как защитный актив может увеличиться»,— считает Денис Горев. «Сейчас золото торгуется вблизи пятилетних максимумов. В случае закрепления выше значения $1380 за унцию открывается потенциал движения выше $1500 за унцию»,— отмечает господин Бахтин.

Виталий Гайдаев