В торговую войну готовы вступить центробанки

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вчера заявил, что внимательно следит за ситуацией с переговорами по торговым вопросам, и дал понять, что может вмешаться, если они начнут тормозить американскую экономику. Инвесторы сразу восприняли это как готовность ФРС пойти на снижение ставок. В свою очередь, экономисты Bank of America Merrill Lynch считают, что на снижение ставок может пойти и ЦБ КНР,— если экономика страны начнет замедляться из-за торговых противоречий с США.
Вчера вечером глава ФРС США Джером Пауэлл выступил на конференции по монетарной политике в Чикаго. В частности, он затронул ситуацию, связанную с торговыми переговорами:
Мы внимательно отслеживаем возможные последствия этой ситуации для динамики американской экономики и, как всегда, будем действовать согласно обстоятельствам для поддержки положительной динамики, стабильной ситуации на рынке труда и целевой инфляции в районе 2%».
Фондовый рынок мгновенно отреагировал на эти слова главы ФРС — индекс Dow Jones взлетел более чем на 500 пунктов. «Учитывая неопределенность, как в торговом вопросе, так и в вопросе учетных ставок, рынок будет приветствовать любые прояснения»,— цитирует Bloomberg вице-президента по инвестиционной стратегии компании E*Trade Financial Майка Левенгарта.
Уже сегодня утром аналитики Bank of America Merrill Lynch отметили, что на снижение учетных ставок может пойти и китайский Центробанк. Главный экономист BofA ML по Китаю Хелен Цяо считает, что, если торговые войны начнут тормозить китайскую экономику, Народный банк Китая может дважды снизить ставку в 2019 году и еще один раз — в 2020 году. «Следующий этап поднятия тарифов на китайские товары объемом $200 млрд будет гораздо чувствительнее и может оказать воздействие на общий экономический рост»,— сообщила экономист телеканалу CNBC. В свою очередь, применительно к США BofA ML ожидает, что ФРС снизит ставки в нынешнем году также дважды — в сентябре и декабре.
Суммарная долговая нагрузка в мире в 2018 году выросла менее чем на 1,5% — ее пик был пройден в первом квартале, после чего объем обязательств стал снижаться, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance. В США при этом рост размера долга стал максимальным с 2007 года. Увеличился общий объем задолженности и в Китае — прирост показателя у домохозяйств и правительства нивелировал его падение у компаний. В России в минувшем году относительно темпов роста экономики нагрузку нарастили лишь домохозяйства.
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