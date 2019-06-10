Российской экономике предрекли столкновение с трудностями

Всемирный банк назвал основные факторы, угрожающие росту российской экономики в этом году. Из-за них, отмечается в докладе, рост ВВП России может оказаться даже ниже прогноза организации, которая оценила показатель в 1,2%. Главные внешние риски, обозначенные аналитиками, — усиление санкционного давления и резкое падение цен на нефть.

Ужесточение санкций против лидеров промышленности страны по схеме, сработавшей против «Русала», а также против суверенного госдолга могли бы создать проблемы экономике России. Но вероятность подобных действий Запада сейчас невелика, считает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «“Русал” занимает очень серьезную долю на американском рынке. Столь значимых игроков сейчас там нет, поэтому интерес к другим компаниям будет, скорее, косвенным. Вероятность каких-либо ограничений против выпусков ОФЗ достаточно низкая, потому как если эти санкции будут приняты, то они, скорее всего, негативно повлияют на американские финансовые организации, которые покупали достаточно много российских долгов.

Более вероятен сценарий, при котором власти США наложат какие-либо ограничения против новых облигаций.

В целом воспринимать эту проблему слишком трагично пока не стоит. Тема российского вмешательства в американские выборы или какого-то другого влияния постепенно отходит на второй план, и, скорее всего, она уже не столь активно будет использоваться в предвыборной борьбе. Но все же политика Вашингтона в последнее время не столь предсказуема, поэтому может быть все что угодно».

На резкое падение нефтяных котировок российская экономика также отреагировала бы негативно. Но, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев опасаться серьезного снижения цены на энергоносители не стоит, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Я думаю, для России было бы ощутимо все, что ниже $45. При этом сценарии пришлось бы существенно пересматривать бюджет и уменьшать его расходы. Конечно, это было бы не крахом экономики, но секвестр бюджета проводить бы пришлось. Вполне возможно, что такое произойдет в ближайшие пару месяцев, но для этого нужны веские причины. Я думаю, что основное, на что сейчас смотрят трейдеры, — это отношения США и Китая, все ожидают, что они все-таки договорятся, но на самом деле шансов на этот не так уж и много. Я думаю, что вероятность падения цен на нефть, конечно, есть, но в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим какие-то кардинальные перемены».

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что цена нефти все же может упасть ниже $40. По его словам, такой сценарий возможен, если страны участницы соглашения ОПЕК+ не продлят договоренности о сокращении добычи. Срок их действия истекает в середине лета. Одним из основных внутренних рисков для российской экономики эксперты Всемирного банка считают слишком высокие темпы роста кредитования населения, которые за последний год составили 24%. Аналитики также указывают на опасность недостаточно быстрой реализации национальных проектов. Они отмечают, что многое будет зависеть от того, удастся ли властям обеспечить единые условия и правила для всех инвесторов.

Андрей Загорский