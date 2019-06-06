Рубль увязался за нефтью вниз

Нефть дешевеет и ставит под удар рубль. Накануне баррель Brent в моменте стоил меньше $60 впервые с января этого года. Российская валюта на этом фоне продолжила падение, стартовавшее в 20-х числах мая. Что будет дальше с ценами на сырье и рубль? Выяснял Григорий Колганов.
Бочка Brent еще в первой половине мая стоила больше $70, но всего за пару недель «похудела» почти на 20%. Только за минувшую среду баррель потерял свыше $2. Многие аналитики объясняют это опубликованной статистикой о рекордном росте запасов в США, но директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов видит другие, более фундаментальные причины: «Рынок резко переоценил вероятность дальнейших темпов роста спроса на этот продукт. Это произошло на фоне неопределенности, которая создается с точки зрения макроэкономических данных, прежде всего это различные индексы деловой активности, и растущей неопределенности в сфере торговых войн между Китаем и США, США и Европой потенциально».
По сравнению с летом прошлого года эталонная нефть подешевела почти на 17%, хотя этот период включил в себя продление сделки ОПЕК+. Но скоро ее срок истечет, и определенности насчет нового соглашения пока нет. В России, например, все громче звучат голоса его противников. Буквально во вторник глава «Роснефти» Игорь Сечин в очередной раз усомнился в эффективности сделки, заявив, что она лишь позволит США увеличить свою долю на рынке. Какой же цены за баррель стоит ждать в ближайшее время? Аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что этим летом мы можем увидеть новый психологический минимум: «Это такой циклический спад, который сформирован еще событиями конца прошлого года, когда в США значительно ускорилась инфляция — до 3%. И я думаю, что он может продлиться в ближайшие месяцы. Если мы сейчас будем торговаться ниже 60, цены могут уйти еще на 10% вниз, это может быть и 55».
Что же при такой динамике нефти ожидает рубль? Монетарные власти любят повторять, что российская валюта благополучно отвязалась от цен на сырье. И действительно, в последние месяцы она чувствовала себя довольно уверенно на фоне снижения котировок. Однако в 20-х числах мая тренд переломился, и доллар подорожал на полтора рубля. И дальше — хуже, полагает директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев. До сих пор российскую валюту поддерживал иностранный капитал, но он легко может покинуть страну, отмечает эксперт:
Но если последняя будет столь же уверенно двигаться вниз, нерезиденты будут уходить. Мы можем увидеть 80 руб. за доллар, снова вспомним, что вообще-то рубль по-прежнему привязан к нефти».
Впрочем, относительно котировок нефти у аналитиков есть гораздо более оптимистичный сценарий. Например, гендиректор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что баррель уже достиг своих минимумов и уже летом может отскочить к $70. Однако рубль не последует за сырьем — его потенциал исчерпан. «Сейчас в рубле уже отражен очень большой спрос на российские активы, спрос спекулятивный. Сильно укрепить валюту в этой ситуации уже не получится, потому что спрос во многом уже реализован.
Похоже, сейчас для движения рубля есть только одно и не самое приятное направление. Однако все может измениться из-за какой-нибудь внешнеполитической напряженности, например, ужесточения санкций против Ирана.
На фоне майского снижения цен на нефть компания FITCH SOLUTIONS пересмотрела свой средневзвешенный прогноз по стоимости сырья с $73 до $70 в текущем году, и с $80 до $76 за баррель в 2020-м.
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