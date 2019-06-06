Рубль увязался за нефтью вниз

Нефть дешевеет и ставит под удар рубль. Накануне баррель Brent в моменте стоил меньше $60 впервые с января этого года. Российская валюта на этом фоне продолжила падение, стартовавшее в 20-х числах мая. Что будет дальше с ценами на сырье и рубль? Выяснял Григорий Колганов.

Бочка Brent еще в первой половине мая стоила больше $70, но всего за пару недель «похудела» почти на 20%. Только за минувшую среду баррель потерял свыше $2. Многие аналитики объясняют это опубликованной статистикой о рекордном росте запасов в США, но директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов видит другие, более фундаментальные причины: «Рынок резко переоценил вероятность дальнейших темпов роста спроса на этот продукт. Это произошло на фоне неопределенности, которая создается с точки зрения макроэкономических данных, прежде всего это различные индексы деловой активности, и растущей неопределенности в сфере торговых войн между Китаем и США, США и Европой потенциально».

По сравнению с летом прошлого года эталонная нефть подешевела почти на 17%, хотя этот период включил в себя продление сделки ОПЕК+. Но скоро ее срок истечет, и определенности насчет нового соглашения пока нет. В России, например, все громче звучат голоса его противников. Буквально во вторник глава «Роснефти» Игорь Сечин в очередной раз усомнился в эффективности сделки, заявив, что она лишь позволит США увеличить свою долю на рынке. Какой же цены за баррель стоит ждать в ближайшее время? Аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что этим летом мы можем увидеть новый психологический минимум: «Это такой циклический спад, который сформирован еще событиями конца прошлого года, когда в США значительно ускорилась инфляция — до 3%. И я думаю, что он может продлиться в ближайшие месяцы. Если мы сейчас будем торговаться ниже 60, цены могут уйти еще на 10% вниз, это может быть и 55».

Что же при такой динамике нефти ожидает рубль? Монетарные власти любят повторять, что российская валюта благополучно отвязалась от цен на сырье. И действительно, в последние месяцы она чувствовала себя довольно уверенно на фоне снижения котировок. Однако в 20-х числах мая тренд переломился, и доллар подорожал на полтора рубля. И дальше — хуже, полагает директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев. До сих пор российскую валюту поддерживал иностранный капитал, но он легко может покинуть страну, отмечает эксперт:

«Нерезиденты с начала года снова стали покупать нашу валюту, и это противодействует обвалу рубля на фоне падения цены на нефть.

Но если последняя будет столь же уверенно двигаться вниз, нерезиденты будут уходить. Мы можем увидеть 80 руб. за доллар, снова вспомним, что вообще-то рубль по-прежнему привязан к нефти».

Впрочем, относительно котировок нефти у аналитиков есть гораздо более оптимистичный сценарий. Например, гендиректор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что баррель уже достиг своих минимумов и уже летом может отскочить к $70. Однако рубль не последует за сырьем — его потенциал исчерпан. «Сейчас в рубле уже отражен очень большой спрос на российские активы, спрос спекулятивный. Сильно укрепить валюту в этой ситуации уже не получится, потому что спрос во многом уже реализован.

64 руб. за доллар — это вполне нормальная величина, которую мы можем увидеть на рынке».

Похоже, сейчас для движения рубля есть только одно и не самое приятное направление. Однако все может измениться из-за какой-нибудь внешнеполитической напряженности, например, ужесточения санкций против Ирана.

На фоне майского снижения цен на нефть компания FITCH SOLUTIONS пересмотрела свой средневзвешенный прогноз по стоимости сырья с $73 до $70 в текущем году, и с $80 до $76 за баррель в 2020-м.