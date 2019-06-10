РВИО готово провести новые раскопки на массовом захоронении жертв репрессий Сандармох

Российское военно-историческое общество (РВИО) готово провести новые раскопки в урочище Сандармох, где захоронены 7,4 тыс. человек, расстрелянных в годы Большого террора 1937–1938 годов. «Как и в прошлом году, экспедиция будет организована, если к нам обратятся Республика Карелия и представители Минобороны РФ по поводу поисковых работ в этом районе»,— заявила руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

Такое заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной итогам первой экспедиции РВИО в августе 2018 года в Сандармохе. Тогда поисковики проверяли гипотезу директора Института истории и политических наук Петрозаводского госуниверситета Сергея Веригина и профессора ПетрГУ Юрия Килина о возможном захоронении в урочище убитых финнами пленных красноармейцев во Вторую мировую войну. В результате поисков были найдены пять человеческих останков с характерными отверстиями в черепах. Господин Веригин пояснил, что судмедэкспертиза показала, что этих людей могли убить как сотрудники НКВД, так и финны. Согласно заключению, их расстреляли из пистолетов маузер и браунинг, которые в начале прошлого века закупались как Российской империей, так и Финляндией (получила независимость от Российской империи в 1917 году), а также СССР. «Когда я получил и проанализировал экспертные заключения (то понял, что.— “Ъ”), на мой взгляд, работы надо продолжать совместно с финскими исследователями и организовать вторую экспедицию в район Сандармоха»,— заявил господин Веригин.

Министр культуры Карелии и руководитель регионального отделения РВИО Алексей Лесонен также выразил согласие с продолжением земляных работ в Сандармохе. Он пояснил “Ъ”, что к РВИО он еще не обращался с просьбой о проведении второй экспедиции.

Напомним, некоторые правозащитники и общественность сочли раскопки в урочище попыткой подменить историю. Финские историки отмечают, что у них нет документов, свидетельствующих о расстрелах советских военнослужащих в Сандармохе и вообще о массовых расстрелах в Карелии. А депутат законодательного собрания Карелии и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявляет, что раскопки велись без законных оснований. По ее словам, она не смогла после ряда запросов в прокуратуру, РВИО и органы власти Карелии получить документы, подтверждающие законность раскопок.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Генпрокуратуру просят углубиться в раскопки в Сандармохе».

Анастасия Курилова