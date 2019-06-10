Таксисты уезжают от штрафов

Столичные таксисты начали массово отказываться от заказов в центре города. Водители рассказали «Ъ FM», что из-за большого количества запрещающих знаков в пределах Садового кольца они не могут подъехать к пассажиру. За остановку в неположенном месте на более чем 10 секунд камеры фиксируют нарушение, штраф за которое составляет 3 тыс. руб.

10 секунд на то, чтобы пассажир сел в машину, явно недостаточно, говорят таксисты. Водители винят агрегаторы в том, что те в мобильном приложении не показывает запрещенные для стоянки и остановки участки дороги. Поэтому пассажиры выбирают ту точку, которая им удобна, рассказал «Ъ FM» таксист Денис Панасенко: «Не все же пассажиры, которые вызывают такси, знают правила дорожного движения, они просто ставят точку геолокации и все. Когда же звонишь им и говоришь: извините, там, где вы находитесь, стоит камера, поэтом нет возможности вас оттуда забрать, в ответ получаешь: нам все равно. Получается конфликтная ситуация, из-за этого таксисты действительно уезжают из центра и не работают там — восемь человек из десяти на компромисс не идут».

Чтобы решить эту проблему, такси стоит приравнять к общественному транспорту, считает председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «За 10 секунд только спортсмен может выйти из автомобиля. В принципе, высадка и посадка пассажиров без штрафных санкций должна происходить на остановках общественного транспорта и в местах, где находится скопление торговых центров. Еще в советские времена знак “Стоянка/остановка запрещена” был с примечанием: кроме такси с включенным счетчиком. Хотелось бы вернуть эту функцию и в наши правила дорожного движения. Тут нужен комплексный подход к решению вопроса.

Надо определить, как такси разрешается двигаться по полосам общественного транспорта.

Когда в Кремле, например, проходят новогодние представления, Федеральная служба охраны специально организует возле манежа место для посадки и высадки детишек с их родителями. Почему бы для такси не сделать примерно то же самое, но в общественных местах?».

Центр организации дорожного движения Москвы также озадачен такой проблемой. Как рассказала пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь, центр идет навстречу таксистам и по возможности выделяет места стоянки. «Контроль за соблюдением участниками ПДД возложен на территориальные органы Госавтоинспекции. В свою очередь, центр организации дорожного движения всегда ведет диалог с таксистами. Мы стараемся организовывать для них специализированные стоянки там, где это возможно. На них можно бесплатно припарковаться, чтобы подождать новый заказ или просто отдохнуть. Если у водителей есть конкретные предложения, где можно организовать дополнительные стоянки для такси, то их можно направить через электронную приемную. В обращении нужно указать точный адрес и ориентир места, где нужна стоянка, а также приложить фотографию».

В Москве только за май из-за нарушения правил перевозки эвакуировали больше 300 автобусов и машин такси, сообщили столичные власти. Выяснилось, что почти 60 из этих водителей работали нелегально.

Глеб Силко