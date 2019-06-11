Переориентация на решение внутренних проблем

Ведущий экономист Всемирного банка (ВБ) по РФ и основной автор «Доклада об экономике России» Апурва Сангхи в статье для “Ъ” комментирует основные положения этой работы.

Аналитики и внимательные наблюдатели, по всей вероятности, были весьма удивлены тем, что в 2018 году экономический рост в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%. Мы во Всемирном банке сами прогнозировали рост лишь на уровне 1,4%. В этой связи вспоминается пословица: «Есть два вида прогнозов: удачливые и ошибочные». Последний раз рост в России превысил отметку 2% в 2007 году. Но на этот раз рост, превысивший все ожидания, был обусловлен преимущественно единовременным эффектом строительных проектов в энергетической отрасли Тюменской области. В нашем «Докладе об экономике России», который выпускается раз в полгода и опубликован сегодня, мы прогнозируем более сдержанные темпы роста российской экономики в размере 1,2% в 2019 году и 1,8% в 2020 и 2021 годах.

Экономический рост в России имеет прочные и стабильные макроэкономические и бюджетные основания. По соотношению внешнего долга и ВВП, которое составляет всего лишь 27%, РФ занимает третье место среди стран с формирующимися рынками, уступая только Китаю и Индии, а по объему международных резервов ($488 млрд) — третье место в мире после Китая и Саудовской Аравии. Благодаря росту цен на нефть и продуманной бюджетной политике Россия стала единственным крупным экспортером сырьевых товаров, который может гордиться и профицитом счета текущих операций, и бюджетным профицитом. В краткосрочной перспективе отмечается снижение инфляционных рисков, восстанавливается кредитная активность банковского сектора, а уровень безработицы и размер государственного долга близки к рекордно низким значениям. Этим Россия выгодно отличается от большинства других стран мира, где наблюдаются высокий уровень и рост государственного долга, а также сужение бюджетного пространства. Кроме этого в настоящее время осуществляются столь необходимые пенсионные реформы и национальные проекты, обеспечивающие приток инвестиций в развитие человеческого и физического капиталов и способствующие экономическому росту. Что же не так?

Во-первых, общие показатели скрывают разброс значений. Возьмем, к примеру, профицит бюджета. Россия является одной из немногих крупных экономик, где профицит отмечается на всех уровнях бюджетной системы. Тем не менее по сравнению с развитыми экономиками (ОЭСР) доля расходов России на образование и здравоохранение в общем объеме госрасходов относительно мала. Перераспределение средств в пользу этих категорий позволило бы повысить общую эффективность государственных расходов и улучшить социально-экономические показатели. В конечном итоге важен не сам объем расходов, а цели, на которые они расходуются.

Во-вторых, стабильность на макроуровне — это лишь одна сторона медали. Не решены структурные проблемы в банковском секторе, где по-прежнему отмечается высокая концентрация и доминирующая роль государства. На долю пяти крупнейших банков приходится 57% всей прибыли, а на долю госбанков — 62% совокупных банковских активов. Такой перекос в банковском секторе негативно влияет на доступ к финансовым ресурсам для остальных секторов экономики — особенно для малых и средних предприятий, объем кредитования которых по-прежнему ниже докризисного уровня 2013 года. И даже несмотря на то, что по итогам последнего исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса» Россия поднялась на 31-е место (в прошлом году она была на 35-м месте), улучшению общего инвестиционного климата в стране мешают недостаточный уровень конкуренции и барьеры на пути развития предпринимательства и роста предприятий.

В-третьих, при низком уровне безработицы у многих россиян нет официальной занятости. В нашем докладе проводится анализ неформальной занятости, которая, по нашим расчетам, затрагивает от 15% до 20% работающего населения. Анализ показывает, что для системных решений по сокращению неформальной занятости потребуется принятие более широких стратегических мер и особенно ускорение создания новых рабочих мест в формальном секторе экономики. К сожалению, и в 2017, и в 2018 годах количество новых рабочих мест, созданных на средних и крупных предприятиях, было близко к нулю.

Есть и другие риски. Во внешнеэкономической сфере к ним относятся возможное расширение экономических санкций, нестабильные условия мировой торговли и волатильные цены на нефть. Однако, если не произойдет ничего чрезвычайного, Россия готова к тому, чтобы справиться с большинством внешних потрясений. Таким образом, в структуре рисков превалируют внутренние — причем главные из них связаны с реформами, способствующими развитию конкуренции.

Еще один риск состоит в том, что новое бюджетное правило может стать жертвой собственного успеха. К концу 2019 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния может превысить 7% ВВП, и тогда, согласно бюджетному правилу, правительство получит право инвестировать часть этих средств в российские проекты. Если не уделять должного внимания качеству таких инвестиций, это может подорвать доверие к бюджетному правилу, поскольку будет восстановлена связь между экономикой и ценами на нефть.

Положительным моментом является то, что национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост российской экономики, хотя оно будет зависеть от успеха их реализации. В конечном счете Россия действительно может справиться с внешними потрясениями. Следовательно, основное внимание теперь необходимо сосредоточить на решении внутренних проблем.