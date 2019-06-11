Россия привыкла к сделке с ОПЕК

Заявление первого вице-премьера Антона Силуанова о том, что в случае непродления сделки России и ОПЕК по сокращению добычи цена на нефть упадет до $30 за баррель, на самом деле не содержит в себе ничего нового. Такие же прогнозы господин Силуанов публично делал, например, в апреле. Причем это не мешало ему одновременно подчеркивать, что пока Россия и ОПЕК сокращают добычу, американские производители ее наращивают и занимают долю рынка.

Собственно, в этом и заключается двойственность российской позиции, которую мягко раскритиковал 10 июня министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих: дескать, все страны ОПЕК уже поддержали продление сделки на второе полугодие, и только Москва не может определиться.

Решение должно быть принято в конце июня, но пока даже Владимир Путин, который касался этой темы 6 июня, отказался говорить, «какие у нас представления о том, что нужно делать во втором полугодии».

Одна из причин такой нерешительности — во многом полярные интересы правительства и нефтяников. Последним, в первую очередь «Роснефти», нужно вводить в эксплуатацию новые проекты, инвестиции в которые уже частично сделаны и в нынешней ситуации не способны окупиться. Белый дом же пугает риск снижения цен, которое из-за особенностей российской системы налогообложения в гораздо большей степени отразится на доходах бюджета, чем нефтяных компаний.

Кроме того, хотя чиновники вслед за главой «Роснефти» Игорем Сечиным и признают риски потери доли рынка из-за натиска сланцевой нефти, в реальности этому препятствуют два обстоятельства. Во-первых, США экспортируют в основном легкую малосернистую нефть, а Россия — среднесернистую, и прямо заместить ее сложно из-за других характеристик. Во-вторых, рост добычи в США хотя и продолжается, но замедляющимися темпами: за январь—май добыча выросла на 700 тыс. баррелей в сутки против 1 млн баррелей в сутки год назад.

Многие собеседники “Ъ” на рынке придерживаются мнения, что при существующих ценах рост добычи в США продолжит замедляться из-за нежелания банков активно кредитовать сланцевых производителей. Впрочем, подобные прогнозы неоднократно звучали в последние пять лет и в целом оказались ошибочны — с конца 2014 года добыча в США выросла на 37%.

Но в основном получается, что риски продления соглашения для России остаются гипотетическими и отнесены в будущее, тогда как риски его отмены проявятся немедленно в виде падения цен и будут весьма болезненными.

Так что России будет очень сложно отказаться от комфортного пакта с ОПЕК: это примерно как отказаться пользоваться привычным лифтом ради подъема по лестнице, хотя последнее и более полезно для здоровья.