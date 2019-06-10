Россия хочет продать Саудовской Аравии МС-21 и VIP-версию SSJ 100

Россия намерена предложить Саудовской Аравии купить самолеты Sukhoi SuperJet 100 в VIP-версии, а также среднемагистральные лайнеры МС-21, передает ТАСС. Как рассказал глава Минэнерго Александр Новак на заседании совместной российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, что российская сторона «видит большие перспективы в области промышленности и авиастроения».

МС-21–300 разрабатывается «Иркутом» при участии предприятий «Ростеха». Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров. Стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб. Из-за санкций США производителям пришлось искать замену зарубежным композитам для самолета, из-за этого срок реализации проекта сдвинулся на год.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) производится АО «Гражданские самолеты Сухого», его коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Выпускается в версии Sukhoi Business Jet и специального назначения. В базовой версии рассчитан на 98 пассажиров.

ЧП с самолетами SSJ 100 Читать далее

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики, помогающей поддерживать нужные параметры полета. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. Из-за того, что неоднократно сообщалось о других инцидентах с самолетами SSJ 100, совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос о безопасности лайнеров этого типа. Минтранс не видит оснований останавливать полеты SSJ 100.

Как участники авиарынка и чиновники обсудили катастрофу SSJ 100, читайте в публикации “Ъ”.