Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов. По его мнению, необходимость заместить иностранные композитные материалы в МС-21 не стала серьезной проблемой.

«На год примерно (сдвинут сроки.— “Ъ”). Они (композитные материалы.— “Ъ”) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов»,— сказал вице-премьер.

Он добавил, что на сроки готовности проекта серьезнее повлияет завершение сертификационных испытаний. «Риски всегда есть: погодные условия, еще что-то, достаточно большое количество полетов надо сделать, чтобы сертифицировать самолет по всем правилам, российским и международным»,— пояснил господин Борисов.

МС-21–300 разрабатывается «Иркутом» при участии предприятий «Ростеха». Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров. На создание МС-21 потратили уже 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Первоначально композиты для самолета (в частности, части центроплана и кессона крыла) поставлялись из-за рубежа, но после введения санкций США в отношении «Аэрокомпозита» поставки прекратились. Как выяснил “Ъ”, чтобы хеджировать риски, Объединенная авиастроительная корпорация инвестирует около 35 млрд руб. в закупку за рубежом других самолетных систем, подлежащих импортозамещению.

Подробности — в публикации “Ъ” «Для МС-21 нашли запасной выход из ситуации».