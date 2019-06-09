Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он подчеркнул, что «Кинотавр» — это фестиваль, который «всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя», что, по мнению господина Хабенского, является «одна из самых сильных черт этого фестиваля».

«Но это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к нему, именно по той же причине»,— подчеркнул Константин Хабенский (цитата по «РИА Новости»).

Журналист отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули, а дело связано с одним из расследований, которыми он занимался. 8 июля господина Голунова доставили в суд, где избрали меру пресечения — домашний арест. Адвокат журналиста Ольга Динзе подала в СКР заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста.

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