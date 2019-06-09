Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 69,9% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства. По результатам опроса он набирает 69,94% голосов. На втором месте кандидат от общественного объединения «Судьба нации» оппозиционер Амиржан Косанов с 14,96%, на третьем с 4,78% выдвинутая партией «Ак Жол» Даниия Еспаева. Данные озвучил директор казахстанского научно-исследовательского центра «Молодежь» Талгат Калиев, сообщает ТАСС.

Схожие цифры приводит «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета института «Общественное мнение» Айнур Мажитову. Согласно exit poll института, у господина Токаева — 70,13% голосов, у господина Косанова —15,39%, за Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей.

Голосование на президентских выборах в Казахстане прошло сегодня. За пост главы государства боролись семь кандидатов. По данным Центризбиркома, явка составила 77,4%. Ранее сообщалось, что В Нур-Султане и Алматы в день выборов прошли акции протеста. Было задержано около 500 человек.

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