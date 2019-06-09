В Казахстане были задержаны около 500 человек за участие в несанкционированных митингах

Первый заместитель главы МВД Казахстана Марат Кожаев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 500 человек в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате. Он подчеркнул, что «при задержании правонарушителей специальные средства не применялись».

«На улицах двух городов был попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султане и Алма-Ате при проведении незаконных акций были доставлены в органы внутренних дел 500 человек»,— сказал господин Кожаев на брифинге в ЦИК (цитата по ТАСС).

Также Марат Кожаев отметил, что «в целом голосование прошло в корректной и спокойной обстановке» и «существенных нарушений» зафиксировано не было.

Сегодня в Казахстане прошло голосование на президентских выборах. По данным Центризбиркома, явка составила 77,4%. Ранее сообщалдось, что участники митингов требуют проведения честных, по их мнению, выборов. Некоторые из собравшихся заявили, что объявили им «бойкот».

Напомним, за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку господина Токаева также агитирует Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия президента в пользу статуса лидера нации.

Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.