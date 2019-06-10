Казахстан казахвстал как один

В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы, которые разделят историю страны на до и после. Они стали первыми за 28 лет независимости республики, на которых Нурсултан Назарбаев не имел шансов победить, потому что в них не участвовал. Впрочем, уникальным день был и по другим причинам — например, впервые выборы президента сопровождались масштабными акциями протеста. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что шанс на некую либерализацию политической жизни в республике есть, но в условиях расколотой оппозиции инициатором этого должна выступить сама власть.

Исторические, но скромные

Хотя официальные итоги президентских выборов в Казахстане будут объявлены позже, уже ясно, что по явке и числу голосов, набранных победителем, они будут скромнее, чем в 2015 году. Тогда Нурсултану Назарбаеву было отдано 97,75% голосов при явке 95,21%. На этот же раз явка была хотя и высокой, но далеко не рекордной — на момент закрытия участков она составила всего 77%.

Итоги правления Нурсултана Назарбаева Читать далее

Согласно закону, принятому в прошлом году, публикация экзит-полов сразу после голосования и любые опросы в течение пяти дней до него запрещены. Тем не менее ни эксперты, ни даже конкуренты по предвыборной гонке не сомневаются, что победителем станет действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, в поддержку которого высказался пожизненный лидер нации Нурсултан Назарбаев. Редким исключением был кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, уже баллотировавшийся в президенты в 2011 году. С тех пор, по его мнению, в стране многое изменилось и у него вполне есть шанс победить. «Тогда сложность была в том, что Нурсултан Назарбаев участвовал и конкурировать с ним очень сложно было. В этот раз всем кандидатам даны были равные возможности, и поэтому мы уверены в победе на 100%»,— сказал он журналистам, когда первым из кандидатов пришел на избирательный участок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Неожиданно изменила мнение о своих шансах на победу и первая в истории Казахстана женщина-кандидат Дания Еспаева. Всего несколько дней назад на вопрос “Ъ”, понимает ли она, что не станет президентом, госпожа Еспаева ответила: «Я реалист. Для меня важно участие». В воскресенье же она сказала совсем другое. «Я представляю женщин, интеллигенцию, предпринимателей Казахстана. Я думаю, у меня большие шансы выиграть в этой байге (вид конных скачек, традиционный для тюркских народов.— “Ъ”). Я проголосовала за будущее, каким его вижу»,— сказала она журналистам на участке.

Однако основное внимание по понятным причинам было приковано к участкам, где голосовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его вероятный преемник Касым-Жомарт Токаев. «В этом году выборы особые, я приостановил свои полномочия президентские, и мы конституционным образом передали власть другому поколению,— сказал господин Назарбаев.— Наша страна, как и все демократические государства, должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями. Они поведут Казахстан к новым высотам»,— сказал лидер нации.

Пожизненный лидер нации Нурсултан Назарбаев Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Каждые выборы, особенно выборы президента,— это не поле битвы и тем более не поле для конфронтации. Это соревнование программ и мнений. Наш народ никогда не был равнодушен к политическим событиям, которые происходят в нашей стране. Надеюсь, что и в этот раз народ Казахстана проявит гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства»,— отметил, в свою очередь, господин Токаев.

Главным противником Касым-Жомарта Токаева считался кандидат от общественного объединения «Судьба нации» Амиржан Косанов. По данным опросов, за него были готовы проголосовать 7,9% избирателей. Это больше, чем у других, но все равно не дает возможности всерьез претендовать на победу.

Бойкот привел к задержаниям

Воскресенье стало уникальным для Казахстана еще по одной причине. Впервые прямо на фоне президентских выборов сразу в двух крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алматы — прошли крупные акции протеста. Сотни собравшихся на площадях обеих столиц кричали слова «бойкот» и «позор», указывая на нелегитимность выборов из-за слишком предсказуемого результата, а в Нур-Султане еще и пытались заблокировать дорогу. Стоит отметить, что силовики были готовы к такому сценарию и даже заранее предупреждали об ответственности за несанкционированные митинги в день выборов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как затем отметил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев, число задержанных достигло 500 человек — сторонников запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). «Беглые руководители этой организации накануне выборов вели массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов президента, призывали к организации антиобщественных действий в период выборов»,— сказал он, добавив, что серьезно на ход голосования это не повлияло. Напомним, что лидер ДВК — экс-глава БТА-банка и самый известный критик казахстанского правительства Мухтар Аблязов — живет во Франции и периодически обращается к соотечественникам через соцсети. Во время его эфиров доступ к соцсетям пропадает, но власти объясняют это «техническими причинами». Накануне выборов перебои были еще серьезнее — они начались с 1 мая, а в день голосования соцсети практически не работали.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, некоторые из тех, кто выступал против выборов, подчеркивали, что не имеют отношения к ДВК. Например, журналистка Елизавета Цой опубликовала фотографию, на которой опускает в урну бюллетень с завязанными руками, призывая единомышленников поступать так же. «Так я чувствую текущие президентские выборы. Не признаю их легитимными»,— написала она, добавив хештег #АблязовНеМойОппозиционер.

Но если поступок госпожи Цой не повлек никаких последствий, то некоторым ее коллегам повезло меньше. Так, среди задержанных на акциях протеста оказались журналист радио «Азаттык» (местная редакция «Радио Свобода») Петр Троценко, фотокорреспондент портала Hola News Айнур Халлиоллаева и корреспондент AFP Крис Риклтон. Последний даже получил синяк под глазом, но, как убеждал “Ъ” сам господин Риклтон, это произошло в результате падения.

«Меня задержали, когда я хотел взять интервью у женщины лет пятидесяти,— рассказал “Ъ” господин Риклтон.— Полицейские тащили ее к автозаку, но, когда она пожаловалась на самочувствие, дали отдышаться. Я подошел поближе, но тогда полицейские решили забрать меня. Вероятно, они не хотели, чтобы я опубликовал кадры, которые удалось снять. Я показал удостоверение, но это не помогло, меня потащили в автозак, я упал и ударился об колено одного из офицеров. Правда, в участке я пробыл не более получаса — МИД быстро разобрался в ситуации, и передо мной извинились».

Оппозиция в расколе

Еще одной важной деталью этих выборов эксперты называют то, что в Казахстане окончательно оформился раскол оппозиции. Одни противники власти (в основном сторонники Амиржана Косанова) убеждены, что участие в выборах, в том числе в качестве наблюдателей,— вполне эффективный способ борьбы за свои убеждения, а другие настаивают, что голосование следует бойкотировать.

«Выборы сильно раскололи казахстанское общество, и прежде всего — его протестную часть. Сторонники бойкота и сторонники кандидата Амиржана Косанова разделились практически на две равные части,— заявил “Ъ” казахстанский политолог, глава "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев.— Эти выборы могли дать возможность оппозиции объединиться, если бы было две вещи — они видели, вокруг кого объединяться, и, самое главное, если бы у них было четкое видение, что делать после выборов». Но ни того ни другого у оппозиции пока нет. По мнению господина Сатпаева, время нынешней оппозиции ушло, и после выборов должны появиться новые оппозиционные силы, которые будут «более креативными».

В этом вопросе с ним согласен другой казахстанский политолог Айдос Сарым. В беседе с “Ъ” он предположил, что «выборы могут стать некой политической чертой, за которой может произойти обнуление расколов и появление новых политических игроков и лиц». «Потому что большой запрос на это явно есть»,— пояснил он свою мысль.

Правда, пока в качестве молодой оппозиционной политической силы можно назвать лишь провозглашенное 5 июня движение «Проснись, Казахстан». Оно призывало к бойкоту выборов, однако представило и собственную политическую программу. Но о перспективах этой организации политологи говорят очень осторожно. «Пока это движение фейсбучное, и говорить что-то определенное рано. Но то, что появляются новые игроки,— это здорово»,— сказал Айдос Сарым. Схожей позиции придерживается и Досым Сатпаев. «Я видел их программу — она неоригинальна. Но сам факт, что часть молодежи пытается сейчас играть в политику и делать это без кураторов из старой оппозиционной гвардии,— это интересный тренд»,— считает он.

При этом политологи по-разному смотрят на ситуацию, которая возникнет после выборов. Так, по мнению Досыма Сатпаева, «после выборов власть будет себя ощущать формально победителем», и никаких серьезных изменений в политической жизни страны не будет. Однако Айдос Сарым выразил надежду, что «власть сама начнет проводить политические реформы» и новые игроки придут в политику с ее одобрения, в том числе через выборы в парламент.

Александр Константинов, Нур-Султан; Кирилл Кривошеев