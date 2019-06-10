Стоимость спонсорского контракта «Газпрома» с «Зенитом» превышает €30,6 млн в год

Стоимость спонсорского контракта ПАО «Газпром» с футбольным клубом «Зенит» составляет €30,613 млн в год. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома», контракт был заключен 28 июня 2018 года и действует с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года. Отмечается, что оплата услуг клуба должна производиться авансом не позднее 10 февраля.

В мае «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Это стало ясно после того, как в 27-м туре клуб сыграл вничью в Грозном с «Ахматом» — 1:1, а «Локомотив», ближайший преследователь лидера, в Туле потерпел поражение от «Арсенала» — 0:2. Таким образом, «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона.

Подробнее о победе читайте в материале “Ъ” «Новые старые чемпионы».