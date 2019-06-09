Всероссийской федерации легкой атлетики не вернули права

Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь не стали восстанавливать в правах: соответствующее решение принял Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций уже в 11-й раз. Всероссийскую федерацию дисквалифицировали еще в 2015 году на основании расследования WADA о допинге в российской легкой атлетике. Из-за этого спортсмены не могут выступать на международных соревнования под национальным флагом.

Комментировать очередное решение в российской организации не стали, отметив лишь, что руководство выполнило все требования, в частности, погасив долг перед международной ассоциацией в $3 млн, а также предоставила допинг-пробы московской лаборатории для перепроверки. Впрочем, такое решение было предсказуемо, говорит олимпийская чемпионка, легкоатлетка Татьяна Лебедева: «Дело не только в том, какие требования и критерии выполнены российской стороной. Международная организация смотрит в целом на то, какая у нас перезагрузка происходит, как обстоят дела в сборной. И вот здесь-то, к сожалению, есть определенные пробелы. Так что, думаю, это такая отмазка, то есть они видят, что Всероссийская федерация формально выполняет требования, которые выставлены, надеясь, что это поможет восстановлению в правах.

Единственное, радует, что наши спортсмены, получившие нейтральный статус, смогут выступать в составе сборной России, на Олимпиаде в Токио или ближайших соревнованиях в Минске.

Для россиян наметился хоть какой-то путь, правда, им предстоит еще выполнить довольно высокие нормативы перед Играми-2020».

Как заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен, очередное заседание, на котором будут обсуждать будущее российской организации, состоится в сентябре или раньше, но только после того, как ассоциация перепроверит данные допинг-проб московской лаборатории. Если они окажутся чистыми, то российские спортсмены смогут выступить на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе под российским флагом.

Впрочем, о выполнении Россией всех обязательств пока говорить рано, убежден главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко: «Наша страна действительно внесла деньги, все положенные штрафы. Но нужно помнить, что в России не отстранили от спортивной сферы тех людей, которые участвовали в государственной системе допинга. В частности, Виктор Чегин как тренировал спортсменов в Мордовии, так и продолжает это делать. Переименован его легкоатлетический центр, формально он не работает, но все журналистские расследования, которые были опубликованы в последние дни, показывают, что, мы по-большому счету, в основном имитировали борьбу с допингом и теми людьми, которые в этом были замешаны. Так что не нужно думать, что мировое спортивное сообщество не знает, как выпутаться из этой ситуации, и думает, какими бы путями Россию восстановить в правах.

Ситуация этого компромисса, когда "чистые" российские спортсмены в нейтральном статусе будут продолжать участвовать в соревнованиях, все же международное сообщество устраивает.

Нас она устраивать не может, но у нас по-прежнему во Всероссийской федерации легкой атлетики работают те люди, которые, на мой взгляд, только имитируют деятельность».

С 2016 года российских легкоатлетов допускают на международные соревнования на основании индивидуальных заявок. Сейчас такое право есть у 67 спортсменов.

Яна Пашаева, Владислав Викторов