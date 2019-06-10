Взлетная полоса длиною в суд

Решение суда Киева об аресте пяти самолетов Ан-124–100 «Руслан» российской группы компаний «Волга-Днепр» может иметь значительные последствия для перевозчика. Как выяснил “Ъ”, юристы «Антонова» уже направили это решение в 40 государств, в том числе в США и страны ЕС, требуя исполнить его. По мнению опрошенных “Ъ” юристов, такое вполне возможно. «Антонов» хочет арестовать самолеты, чтобы доказать, что в их конструкцию были внесены изменения, не одобренные разработчиком. «Волга-Днепр» в 2018 году отказался от услуг «Антонова» по поддержанию летной годности, из-за чего тот теряет $5–6 млн в год.

Подольский районный суд города Киева арестовал пять самолетов Ан-124–100 «Руслан» российской группы компаний «Волга-Днепр», их эксплуатация на территории Украины запрещена. Об этом сообщила юридическая фирма «Ильяшев и партнеры», представляющая интересы украинского «Антонова», производителя этих самолетов.

Арест наложен на принадлежащие Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолеты RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077. «Любым третьим лицам — аэропортам и авиавластям — запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправление) указанных судов»,— говорится в сообщении юридической компании. Старший партнер фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко утверждает, что арест необходим «для обеспечения сохранности вещдоков и возмещения вреда, причиненного в результате преступления».

Суд вынес это решение в рамках уголовного дела по ст. 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов, создающих опасность для жизни людей), которое было возбуждено против Росавиации и «Волга-Днепра». Претензии «Антонова» и украинских силовиков касаются поддержания летной годности самолетов. «Антонов» как держатель сертификата типа на Ан-124 обязан оказывать авторское сопровождение в эксплуатации самолетов и их ремонте. Но после присоединения Крыма к России в 2014 году авиавласти двух стран прекратили сотрудничество, а эксплуатация произведенных на Украине судов продолжилась. «Антонов» выступал против передачи его функций другим компаниям, утверждая, что это противоречит стандартам ICAO, правилам Украины, РФ, ЕС и США. Производитель угрожал снять с себя ответственность за безопасность полетов самолетов «Ан» на международных линиях.

Но Росавиация «вынужденно» (см. “Ъ” от 4 мая 2018 года) выдала сертификат на изменение типовой конструкции «Русланов» немецкой компании AMTES GmbH, входящей в группу компаний «Волга-Днепр». Как утверждали российские власти, выдача сертификата связана с тем, что «Антонов» систематически задерживал допуск самолетов к отработке очередного этапа уже назначенного ресурса и срока службы и необоснованно завышал стоимость услуг.

«Антонов» оценивает свои финансовые потери от перехода права на надзор к AMTES GmbH в $3–6 млн ежегодно. Арест наложен только на пять самолетов «Волга-Днепра» из 12 эксплуатируемых российским перевозчиком, так как летный ресурс именно этих самолетов продлен в обход производителя. В «Ильяшев и партнеры» подчеркнули, что направили решение районного суда в 40 стран, в том числе в США, Германию, Великобританию, Францию, Ирландию, Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Речь идет об исполнении договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В «Волга-Днепре» не получали официальных уведомлений о запрете эксплуатации самолетов Ан-124–100. «Продление ресурса самолетов Ан-124–100 российской регистрации проводится в соответствии с международными правилами поддержания летной годности и при полном контроле со стороны Росавиации. Вопрос эксплуатации самолетов российской регистрации не подведомствен регулированию украинских властей»,— сказали в авиакомпании. В «Волга-Днепре» добавили, что в случае официального уведомления будут использовать все возможные средства правовой защиты своих интересов. В Росавиации не прокомментировали ситуацию.

Между тем действия «Антонова» могут создать серьезные проблемы для «Волга-Днепра». США — крупнейший рынок авиакомпании, где она возит в том числе двигатели GE для самолетов Boeing. Компания также перевозит космические спутники в Китае, США, странах ЕС, а в целом осуществляет перевозки также в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. «Волга-Днепр» не раскрывает отчетность с 2015 года, по итогам которого ее выручка составила $1,45 млрд. Самолеты Ан-124–100 «Руслан» «Волга-Днепра» помимо Ульяновска («Авиастар-СП») обслуживаются также на производственной площадке AMTES в аэропорту Лейпциг/Галле и в городе Шарджа в ОАЭ. Таким образом, техобслуживание за рубежом может оказаться под угрозой.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что компания в случае ареста самолетов потеряет значительную часть выручки в части чартерных перевозок. Он добавил, что решения судов третьих стран могут в значительной степени зависеть от позиции местных авиавластей.

Собеседники “Ъ” на рынке перевозок допускают, что действия «Антонова» обусловлены конкуренцией с «Волга-Днепром»: производителю принадлежит грузовая компания «Антоновские авиалинии», также эксплуатирующая «Русланы» и работающая на том же рынке, что и российский перевозчик.

Адвокат Forward Legal Александр Филатов отмечает, что исполнение решения районного суда Киева на территории третьих стран зависит от наличия у Украины международных соглашений с этими странами о помощи по уголовным делам. Например, Европейская конвенция о правовой помощи позволяет произвести такой арест. Но даже при отсутствии соглашений решение может быть исполнено исходя из международного принципа взаимности. Партнер НАФКО Павел Иккерт при этом подчеркивает, что «суды третьих стран могут не согласиться с позицией украинского судебного органа и отказать в выдаче исполнительного листа».

Герман Костринский