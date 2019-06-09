В деле осужденной в Кувейте россиянки произошли позитивные изменения

В деле в отношении россиянки Марии Лазаревой, приговоренной около года назад к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств Кувейтского портового управления (KPA), произошли позитивные изменения, однако она по-прежнему остается под арестом. Об этом “Ъ” сообщил официальный представитель россиянки Владимир Сидоров.

«Мы впервые увидели, что суд стал походить на суд. Судья внимательно выслушивал все позиции. В результате было решено приобщить к делу флешку, на которой есть все данные по бухгалтерии возглавляемой Марией компании KGL Investment (KGLI). Из них видно, что никаких растрат не было»,— сказал Владимир Сидоров. Вторым позитивным изменением он назвал решение судьи допустить на следующее заседание 23 июня 3 из 14 свидетелей защиты, которым до сих пор не позволяли дать показания в пользу Марии Лазаревой.

Кроме того, 30 июня россиянку наконец сможет посетить российский врач Александр Мясников. Это Владимир Сидоров назвал большой заслугой российских дипломатов и общественных защитников. «Здоровье Марии резко ухудшилось, и ей может потребоваться длительное лечение»,— сказал представитель госпожи Лазаревой.

45-летняя гражданка России, возглавлявшая компанию KGLI, около года назад была приговорена к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств KPA. Ее компанию обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба. Одновременно в отношении нее возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. Однако в феврале якобы украденные у The Port Fund $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью более чем 100%. Кроме того, в конце мая к шести месяцам тюрьмы за подделку документов был приговорен главный свидетель по делу о растрате средств KPA — аудитор Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамад аль-Аллаян. Речь идет о подделке документа, на основании которого год назад и было признано, что россиянка получила от властей Кувейта $34 млн за якобы невыполненную работу.

Несмотря на позитивные подвижки в ходе последних слушаний, Владимир Сидоров опасается, что дело затягивается. «Вопреки имеющимся доказательствам невиновности Марии она по-прежнему остается под следствием»,— подчеркнул он. Однако сейчас главный вопрос, как внести залог за россиянку, чтобы она смогла выйти из тюрьмы.

Мария Лазарева, ее адвокаты и общественные защитники 2 июня были неожиданно вызваны в апелляционный суд Кувейта. В результате слушаний судья постановил снизить залог за россиянку и также осужденного по этому делу совладельца KGL Саида Дашти до 11 млн кувейтских динаров (примерно $36,1 млн). В начале мая суд назначил залог 20 млн кувейтских динаров ($65 млн). Эта сумму защита сочла неадекватно большой.

Новая сумма в точности совпадает с уже внесенным в феврале 2018 года залогом. Как разъяснил Владимир Сидоров, тогда он был принят, но после вынесения приговора в мае суд попросил забрать залог, но защита решила оставить деньги. Теперь адвокаты просят суд засчитать уже однажды внесенный залог. «Это технический вопрос, надеемся, что он решится и Мария Лазарева выйдет из тюрьмы»,— сказал Владимир Сидоров. При этом он подчеркнул, что на этом дело не закончится и борьба за снятие обвинений будет продолжена до тех пор, пока не будут закрыта оба дела и сняты ограничения на выезд из Кувейта.

Подробнее о деле Марии Лазаревой — в материале “Ъ”.

Марианна Беленькая