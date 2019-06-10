Рафаэлю Надалю не изменил укус

Второй год подряд в финале Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима. Это уже 12-й парижский триумф 33-летнего короля грунтовых кортов, который давно не знает себе равных по количеству побед на Roland Garros, а на турнирах Большого шлема завоевал 18 титулов и теперь лишь на два отстает от рекордсмена — швейцарца Роджера Федерера.

В пятницу вечером двукратный олимпийский чемпион Афин 2004 года чилиец Николас Массу, который около четырех месяцев тренирует Доминика Тима, неожиданно обратился в оргкомитет Roland Garros c вопросом по поводу гипотетической возможности переноса мужского финала с воскресенья на понедельник. На тот момент было известно, что из-за дождя доигрывание полуфинала между Домиником Тимом и Новаком Джоковичем отложено на субботу. Таким образом, победителю этого матча предстояло играть четыре дня подряд, в то время как Рафаэль Надаль, успевший разобраться с Роджером Федерером в пятницу, имел перед финалом полноценный день отдыха.

Французы, разумеется, ответили Массу отказом. В воскресенье в Париже ожидалась хорошая теннисная погода, и ни о каком переносе речи идти не могло. Таким образом, участь Тима, который в субботу в пятом сете все-таки дожал Джоковича и лишил его шансов выиграть четвертый подряд турнир Большого шлема, была предрешена. Даже Массу не скрывал, что после тяжелейшей победы над первой ракеткой мира его подопечному будет сложно менее чем за сутки восстановиться к финалу против самого Надаля, причем не столько физически, сколько психологически.

Конечно, Доминик Тим, которого уже прозвали принцем грунтовых кортов, не собирался сдаваться на милость их короля.

По сравнению с прошлогодним финалом Roland Garros, в котором Надаль контролировал ситуацию с начала до конца, австриец показал себя более крепким орешком.

Именно он первым взял чужую подачу в пятом гейме, хотя и позволил затем своему сопернику сделать два брейка подряд. А во второй партии Доминик Тим не только уверенно контролировал игру на своей подаче, но и сумел дожать Надаля. 12-й гейм у испанца явно не получился. Подавая, он внезапно заволновался, отдал четыре очка подряд, и ситуация в матче выравнялась.

В этот момент, конечно, кто-то вспомнил, что, вообще-то, Тим умеет играть с Надалем. Что из двенадцати их предыдущих встреч австриец выиграл четыре, а совсем недавно, в полуфинале апрельского турнира в Барселоне, он взял два сета практически без вариантов. Правда, тогда испанец еще лишь находился на пути к своей оптимальной форме, а сейчас явно не лучшим образом чувствовал себя Доминик Тим. Моральных сил для продолжения борьбы у австрийского бедняги, измотанного двухдневным противоборством с Джоковичем, уже не осталось. Иначе невозможно объяснить полный провал Тима в третьей партии, в начале которой он проиграл 11 очков подряд и всего за 14 минут отдал первые четыре гейма.

Последние усилия что-то изменить Тим предпринял на старте четвертого сета. Он заработал брейк-пойнт, который, однако, Надаль отыграл ударом навылет. Вскоре испанец ушел вперед — 3:0, и стало окончательно ясно, что своего он уже не отдаст. В итоге — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 после 3 часов и 1 минуты игры. Испанец имеет полное преимущество по всем ключевым статистическим показателям. Он стабильнее подавал, допускал меньше ошибок на задней линии, а из 27 выходов к сетке реализовал 23.

А потом была церемония награждения, во время которой Надаль по привычке попробовал на зуб чемпионский трофей. И в этот момент, возможно, он вспомнил, что к своей 12-й победе на Roland Garros за последние 15 лет шел не так резво, как раньше. Что набрать форму после рецидива травмы колена, напомнившей о себе минувшей весной, было непросто и первый грунтовый титул в этом году удалось выиграть сравнительно поздно — лишь в середине мая в Риме.

Правда, в решающий момент все встало на свои места. И дело, конечно, не в погодных катаклизмах, смазавших Доминику Тиму турнирный график, а в мастерстве и характере Рафаэля Надаля — великого испанца, год за годом находящего стимулы совершенствоваться в ремесле, в котором он давно превзошел всех, завоевавшего на турнирах Большого шлема 18-й титул и почти до минимума сократившего свое отставание от их 20-кратного чемпиона Роджера Федерера.

Евгений Федяков