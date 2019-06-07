Финальная дюжина Рафаэля Надаля

Первым финалистом Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде стал 11-кратный победитель этого турнира Рафаэль Надаль, уверенно переигравший швейцарца Роджера Федерера. Соперник 33-летнего испанца по воскресному финалу станет известен в субботу после окончания встречи лидера мировой классификации Новака Джоковича с австрийцем Домиником Тимом, которые в пятницу из-за дождя покинули корт в середине третьего сета, успев взять по одной партии. Тем временем у женщин определились обе финалистки. Ими оказались восьмая ракетка мира австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 38-е место.

Неустойчивая погода во время второй недели Roland Garros внесла серьезнейшие коррективы в планы его организаторов. Поскольку в среду всю турнирную программу смыл дождь, в пятницу им пришлось проводить как мужские, так и женские полуфиналы, что обычно на чемпионатах Большого шлема не практикуется.

Победа Рафаэля Надаля над Роджером Федерером в матче, вызывавшего в Париже особый интерес, стал очередной демонстрацией преимущества, которое испанец имеет над швейцарцем на грунтовых кортах.

Разумеется, на руку испанцу сыграли прохладная сырость и сильный ветер, мешавшие Федереру проявить свои лучшие качества в атаке.

Однако нет никакого сомнения в том, что даже при лучшем для себя погодном раскладе — в жару, когда мяч летит быстрее, он смог бы взять максимум одну партию. Если не считать мелких нюансов, то игра проходила примерно так же, как, например, в полуфинале далекого 2005 года, когда Надаль уступил Федереру второй сет. В данном случае, кстати, наиболее упорной также получилась вторая партия. Однако испанец, который по ходу дела смог выйти на свой лучший уровень, выиграл и ее, победив за 2 часа 25 минут — 6:3, 6:4, 6:2.

А вот соперника Надаля по его двенадцатому финалу на Roland Garros определить не удалось. Дождь, зарядивший ближе к вечеру, помешал завершению встречи первой ракетки мира Новака Джоковича c прошлогодним финалистом Домиником Тимом. Первая партия осталась за австрийцем — 6:2, вторую взял серб — 6:3, а в третьей Тим ведет — 3:1, причем именно он начнет доигрывание на своей подаче.

Женщины выясняли отношения лишь на второй и третьей по значению аренах турнира — кортах Сюзанны Ленглен и Симоны Матье, названных в честь известных французских теннисисток, выступавших в первой половине XX века.

И это вызвало крайне негативную реакцию руководителя WTA Стива Саймона, который в своем официальном заявлении отметил, что четыре сильнейшие участницы столь престижного состязания заслуживали того, чтобы сыграть на центральном корте — имени Филиппа Шатрие.

На редкость неформальным по сценарию получился матч между восьмой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и 17-летней американкой Амандой Анисимовой. В первой партии, поведя 5:0 и имея два сетбола на подаче соперницы, австралийка неожиданно растеряла свое преимущество, уступила шесть геймов подряд, а затем и тай-брейк. Во втором сете не использовала свои шансы уже Анисимова, которая выигрывала — 3:0, после чего отдала семь геймов кряду. Третья партия проходила с преимуществом Барти, хотя победа со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 пришла к ней не так уж и просто, лишь с шестого матчбола.

Во встрече британки Джоанны Конты, которая на четырех предыдущих своих Roland Garros регулярно вылетала в первом круге, с 19-летней чешской левшой Маркетой Вондроушовой тоже не удалось избежать крутых поворотов. Более опытная Конта в самом начале выиграла десять очков подряд, а затем вела 5:3 и имела три сетбола, после чего отдала пять геймов подряд. Во втором сете все самое интересное тоже началось при счете 5:3 в пользу Конты. Она снова позволила сопернице догнать себя, а затем уступила тай-брейк, проиграв — 5:7, 6:7 (2:7).

Финал между Барти и Вондроушовой по составу участниц будет одним из самых сенсационных за всю историю турниров Большого шлема, причем далеко не факт, что фаворитом следует считать 23-летнюю Барти. Да, на ее стороне опыт, а также две победы в личных встречах с чешкой, сыгранных, правда, на траве и харде. Но зато Вондроушова, занимающая в рейтинге лишь 38-е место, обожает грунтовое покрытие, на котором она в нынешнем сезоне доходила до четвертьфинала в Стамбуле и четвертьфинале в Риме.

Евгений Федяков