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Президент Молдавии Игорь Додон

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от обязанностей президента

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от своих обязанностей, сообщается на сайте суда. Обязанности президента временно передали и.о. премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы он распустил парламент и назначил новые выборы.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов»,— говорится в сообщении.

КС уточнил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Господин Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти»,— сказал отстраненный президент.

Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Но Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. По мнению суда, 7 июня вышло время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и парламент должен быть распущен.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Молдавия раскололась на две власти».

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