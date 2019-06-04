Пятнадцать лет спустя

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата Франции по теннису, который продолжается в Париже, стали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Испанец, одиннадцатикратный чемпион Roland Garros, не оставил шансов японцу Кеи Нисикори, а швейцарец в четырех партиях переиграл своего соотечественника Станисласа Вавринку. Таким образом, соперничество двух великих теннисных чемпионов, которое длится уже полтора десятилетия, будет продолжено.

О полуфинале Roland Garros между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером ценители тенниса начали мечтать сразу же после окончания жеребьевки. Матчам этих соперников, где бы они ни проходили, всегда сопутствует особая интрига. А еще каждая новая встреча 37-летнего швейцарца и 32-летнего испанца становится продолжением их великого соперничества — замечательного спортивного сериала, который начался в 2004 году в Майами, где неожиданно для всех, причем сравнительно легко, взял верх совсем еще юный Надаль.

Общее соотношение побед и поражений в 38 официальных матчах между ними тоже в пользу Надаля — 23:15. Правда, с осени 2015 года Федереру удалось улучшить эту статистику, одержав над своим вечным оппонентом пять побед подряд.

Но надо иметь в виду, что на грунте, коронном покрытии для испанца, они за это время не встречались. А на Roland Garros Надаль вообще не проигрывал Федереру ни разу, победив его в одном полуфинале, сыгранном четырнадцать лет назад, и четырех (2006, 2007, 2008, 2011) финалах.

«Перед новой встречей с Рафой я взволнован,— признался Федерер.— Надеюсь, что мне хватит времени, чтобы восстановиться к следующему матчу, и в пятницу я покажу свою лучшую игру». То, что для подготовки к очередной битве у полуфиналистов в запасе два дня, безусловно, на руку швейцарцу, которому придется много бегать. Надалю,— а он в данном случае будет явным фаворитом,— такой энергозатратный теннис всегда подходил гораздо лучше, и уступить он может лишь в том случае, если Федерер, обязанный атаковать на протяжении не менее двух с половиной часов, сумеет сохранить свои ноги быстрыми, а удары — точными.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Что касается четвертьфиналов, в которых Рафаэлю Надалю противостоял Кеи Нисикори, а Роджеру Федереру — Станислас Вавринка, то они получились очень разными. Преимущество испанца над японцем, как и следовало ожидать, было громадным, отсюда и результат — 6:1, 6:1, 6:3 после 1 часа 51 минуты игры. А вот чисто швейцарское противостояние получилось более упорным. Хотя Вавринке, чемпиону Roland Garros 2015 года, для победы над греком Стефаносом Циципасом в предыдущем раунде понадобилось более пяти часов, у него хватило сил для того, чтобы провести с Федерером четыре практически равные партии и даже выиграть одну из них. Последний сет из-за дождя был отложен при счете 3:3, но доигрывание удачнее провел Федерер. В итоге — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 за 3 часа 35 минут.

Таким образом, звездный ветеран, который впервые после победы в финале прошлогоднего Australian Open выиграл матч, продолжавшийся более трех партий, вернулся в полуфинал Roland Garros, где не был семь лет.

В двух первых женских полуфиналах британка Джоанна Конта, которая до этого не выиграла на Roland Garros ни одного матча, победила прошлогоднюю финалистку американку Слоан Стивенс — 6:1, 6:4, а 19-летняя чешка Маркета Вондроушова сломила сопротивление хорватки Петры Мартич — 7:6 (7:1), 7:5.

Евгений Федяков