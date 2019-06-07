Заместитель главы МИД Мексики прокомментировала кризис в отношениях с США

Власти Мексики продолжают переговоры с американской стороной и надеются, что Вашингтон пересмотрит планы ввести торговые пошлины на мексиканские товары, заявила “Ъ” заместитель главы МИД Мексики Марта Дельгадо Перальта. В пятницу, 7 июня, она приняла участие в сессии «Латинская Америка—ЕАЭС» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока мы стараемся продолжить переговоры. МИД и власти Мексики пытаются урезонить американскую сторону. Мы действительно надеемся, что они пересмотрят эти пошлины»,— заверила министр “Ъ”. По ее словам, в противном случае это ударит не только по мексиканскому, но и по американскому бизнесу.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с тем, что мексиканская сторона неспособна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, Вашингтон готов уже с понедельника ввести торговые пошлины на все товары из Мексики. Пошлины в размере 5% должны быть введены с 10 июня и будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу с США. Власти Мексики в свою очередь заявляют, что не могут нести ответственность за мигрантов из других стран и уже развернули на южных границах силы национальной гвардии.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».

Галина Дудина, Санкт-Петербург