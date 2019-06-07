Путин опроверг слухи о готовящемся объединении России и Белоруссии

Президент Владимир Путин заявил, что речи об объединении России и Белоруссии «нет и быть не может». При это он подчеркнул, что считает белорусов, русских и украинцев единым народом.

«Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Я уже много раз на этот счет высказывался, но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет»,— сказал политик на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия «усиливает давление» на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы тот «продемонстрировал свою лояльность» и согласился на «более глубокую интеграцию» в обмен на дальнейшую помощь от Москвы. Как утверждают собеседники агентства, господин Путин «может планировать возглавить объединенное государство с Белоруссией» после 2024 года.

Чем объясняются сообщения Bloomberg о будущем объединения — в публикации “Ъ”.