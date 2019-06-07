Дуров переманивает разработчиков «Яндекса» для создания новостного агрегатора

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров анонсировал создание нового новостного агрегатора. Крупнейший в России агрегатор «Яндекс.Новости», по мнению бизнесмена, «впечатляет в техническом отношении», но ограничен «цензурой и русскоязычным рынком».

«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Для работы над новым агрегатором бизнесмен надеется привлечь разработчиков, работающих над «Яндекс.Новостями» и другими сервисами рекомендаций контента. Он напомнил, что после продажи «ВКонтакте» в Mail.ru Group значительная часть сотрудников соцсети перешла к нему на работу. «Денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в "Яндексе" или Google, но, надеюсь, не это станет главной мотивацией. У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей»,— заявил Павел Дуров.

Ранее ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом запрос службы выполнен не был. Накануне глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что «Яндекс» продемонстрировал готовность к диалогу с ведомством. Управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян подтвердил, что решение по вопросу передачи ключей шифрования ФСБ найдено. Детали он не уточнил.

О том, смогут ли силовики и бизнес найти компромисс,— в публикации “Ъ FM”.