«Яндекс» подтвердил, что найдено решение по вопросу передачи ключей шифрования ФСБ

«Яндекс» нашел решение проблемы с передачей ключей шифрования ФСБ, заявил РБК управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ситуация очень простая: есть закон Яровой, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных»,— сказал господин Худавердян. Он не стал раскрывать детали этого решения.

Ранее глава Роскомнадора Александр Жаров заявил, что у «Яндекса» и ФСБ есть диалог по поводу ключей шифрования. Он также заверил, что IT-компания готова предоставлять ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников».

Напомним, требования ФСБ касаются передачи сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации.

ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом запрос службы выполнен не был.

О том, смогут ли силовики и бизнес найти компромисс,— в публикации “Ъ FM”.