Власти не дадут «Яндекс» в обиду

За «Яндекс» вступились в правительстве: вице-премьер Максим Акимов пообещал оградить IT-компанию от административного давления. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что власти делают все возможное, чтобы бизнес не пострадал. На этой неделе в СМИ появилась информация, что ФСБ в рамках «закона Яровой» потребовала от «Яндекса» ключи шифрования от данных пользователей сервисов «Почта» и «Диск». Но IT-компания отказалась и позже заявила, что уважает требования безопасности, но также заботится о приватности данных пользователей.

Вице-премьер Акимов отдельно подчеркнул, что «Яндекс» — это компания, которая обеспечивает России глобальное лидерство. А значит, власти помогут силовикам и бизнесу найти компромисс, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «В руках правительства действительно есть достаточно серьезные рычаги давления. Я допускаю, что могут быть изменения, но не в законодательстве, а в том, как оно будет применяться, ведь этот путь гораздо проще. Первый вариант подразумевает применение другой парадигмы мышления, и если исходить из этих условий, то нужно будет достаточно серьезно пересмотреть законодательство.

Пока что я в это не верю, потому что сейчас мы идем по другому пути в своей регуляторной политике, и, соответственно, смягчение воздействия на "Яндекс" обусловлено тем, как будет интерпретироваться законодательство и как оно будет применяться по отношению к технологическим компаниям, особенно к таким серьезным и важным. Когда мы критиковали законопроект и то, к чему он будет приводить, мы как раз и говорили о всех тех подводных камнях, которые сейчас и появляются».

«Яндекс», в отличие от Telegram, показал, что готов к диалогу и смог договориться с ФСБ, заявил в интервью телеканалу НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров: «"Яндекс" сказал, что ключи шифрования отдавать не будет, но предоставит службе безопасности всю необходимую информацию для выявления преступников. И для меня показательно, что никакого требования от ФСБ к нам не поступило, значит, в отличие от Telegram, такой диалог существует, ведь точка взаимодействия находится в контексте национальной безопасности.

Если сервис понимает, что вопрос касается жизни людей, то он найдет способ, не отдавая ключи шифрования и не вскрывая переписки, предоставить необходимую информацию.

Кроме того, ФСБ, МВД, Следственный комитет и другие органы, занимающиеся оперативной и следственной деятельностью, действуют по решению суда, а он предписывает получить только ту информацию, которая имеет отношение к конкретному преступлению. Поэтому любому диванному аналитику не стоит бояться, что его переписку прочитают — она никому не интересна».

По закону, если «Яндекс» продолжит отказываться от требований ФСБ, то компанию сначала оштрафуют, а затем ее сервисы могут и вовсе заблокировать.