Восточный скоростной диаметр стартует в июне

Как стало известно “Ъ”, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается подписание соглашения о начале реализации одного из крупнейших городских инфраструктурных проектов — первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который более известен под неофициальным названием Восточный скоростной диаметр. Речь идет об участке от примыкания к Западному скоростному диаметру (ЗСД) до пересечения с Витебским проспектом. Стоимость строительства составит около 35 млрд рублей. Реализацию проекта продолжат ВТБ и консорциум ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС), который уже эксплуатирует ЗСД.

Строительство первого участка ШМСД от примыкания к ЗСД может продолжить ООО «Магистраль Северной столицы», которое уже эксплуатирует платную магистраль в Петербурге, говорят источники “Ъ”. В МСС, ВТБ, комитете по инвестициям отказались от комментариев.

Консорциум МСС по договору ГЧП эксплуатирует ЗСД. В состав консорциума входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также строительные компании Astaldi (Италия), Ictas Insaat (Турция) и Mega Yapi (Турция). ЗСД — один из крупнейших в России транспортных проектов, реализуемых по схеме ГЧП, это внутригородская магистраль общей протяженностью 46 км.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 01.11.2018), общая протяженность ШМСД составит 27,4 км, в том числе 14,2 км — по территории Петербурга и 13,2 км — по территории Ленобласти. Трасса с шестью полосами движения пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов. Строительство ШМСД с мостом через Неву существенно перераспределит транспортные потоки, отмечают чиновники. За счет этого произойдет снижение нагрузки на улично-дорожную сеть города в целом, а также на ближайшие к ней мосты через Неву, в частности, на мост Александра Невского и Володарский мост. Среднесуточная прогнозная интенсивность движения, согласно обновленным данным, составит около 50 тыс. автомобилей. Строительство магистрали займет примерно 41 месяц, ввод запланирован на 2023 год.

Общая стоимость нового инфраструктурного проекта, по актуализированным подсчетам, составит 182,8 млрд рублей. Смольный заявлял, что магистраль будет строиться с привлечением частных инвестиций, кроме этого, в городской администрации рассчитывают на федеральное софинансирование проекта (вплоть до 50%).

В конце мая администрация Петербурга подготовила список из 25 приоритетных транспортных проектов на 2020–2024 годы, на которые просит деньги у федерального центра. В список также включили ШМСД, при этом трасса является одним из четырех объектов, реализацию которых планируется начать в 2020 году. Всего властям Петербурга требуется 17,5 млрд рублей на следующий год, из них 6,5 млрд рублей — из федерального бюджета (см. “Ъ” от 20.05.2019).

В правительстве РФ предлагают отдельно проработать вопрос по определению размера и источников финансирования ШМСД в 2020–2023 годах. Аналитический центр при правительстве рекомендовал рассмотреть возможность внебюджетного финансирования следующих этапов ШМСД. Как говорил ранее министр транспорта Евгений Дитрих (см. “Ъ” от 11.02.2019), комментируя проект ШМСД: «На Федерацию надейся, а сам не плошай».

Яна Войцеховская