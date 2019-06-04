Соглашение о начале строительства ВСД будет подписано на Петербургском экономическом форуме

По данным “Ъ-СПб”, на Петербургском международном экономическом форуме ожидается подписание соглашения о начале реализации первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который более известен под неофициальным названием Восточный скоростной диаметр. Речь идет об участке от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским проспектом. Стоимость строительства составит около 35 млрд рублей. Реализацию проекта продолжат ВТБ и консорциум ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС), который уже эксплуатирует ЗСД.

Протяженность ШМСД составит 27,4 км, в том числе 14,2 км — по территории Петербурга и 13,2 км — по территории Ленобласти. Трасса с шестью полосами движения пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов.

Общая стоимость нового инфраструктурного проекта, по актуализированным подсчетам, составит 182,8 млрд рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Восточный скоростной диаметр стартует в июне».