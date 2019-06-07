Кинокомпания Kinodanz заявила о давлении со стороны блогера BadComedian

Кинокомпания Kinodanz заявила, что разрешение спора с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) «уместно в публичном поле», куда «он сам его и вынес». В январе Kinodanz подала против блогера иск на 1 млн руб. из-за опубликованного им критического обзора на фильм «За гранью реальности».

Спустя полгода, в июне, Евгений Баженов рассказал об иске. После этого ситуация получила общественный резонанс, считают в Kinodanz. «Блогер перевел своими заявлениями экономический спор в плоскость ущемления свободы слова и цензуры. Вынесение экономического спора Евгением Баженовым в публичное пространство мы расцениваем как давление на нашу компанию»,— говорится в открытом заявлении кинокомпании KD Studios (цитата по «РИА Новости»).

Компания настаивает, что подала иск для «пресечения неправомерного использования видеоконтента». В Kinodanz утверждают, что ее юрист встретился с представителем Евгения Баженова для урегулирования ситуации в досудебном порядке. Представитель блогера потребовал отзыва иска, уточнили в Kinodanz.

Кинокомпания говорила, что блогер в своем ролике нарушил допустимый объем цитирования фильма. Евгений Баженов назвал иск попыткой цензурировать критику и утверждает, что представители Kinodanz предупредили его, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт.

Подробнее о ситуации читайте в интервью “Ъ FM” с блогером.