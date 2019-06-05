Kinodanz готова на мировое соглашение с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая через суд требует 1 млн руб. у видеоблогера Евгения Баженова, заявила, что готова пойти на мировое соглашение. Компания утверждает, что из-за показа отрывков фильма «За гранью реальности» в блоге BadComedian ей пришлось изменить условия контрактов с иностранными дистрибуторами.

Kinodanz готова обсудить условия мирового соглашения с блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian, заявил “Ъ” продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев. Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал.

О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня. Истец требует удалить обзор, в котором блогер критикует вышедший в марте 2018 года фильм «За гранью реальности», а также Минкульт и Фонд кино за выделение средств на съемки этой картины. Евгений Баженов ранее называл иск «попыткой цензурировать критику» и утверждал, что представители Kinodanz предупредили его, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт. До этого в компании Kinodanz от комментариев отказывались.

«В открытом доступе в сети, а именно в блоге Евгения Баженова, появились видеоматериалы из фильма "За гранью реальности" общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах»,— заявил “Ъ” Евгений Мелентьев.

Господин Мелентьев утверждает, что из-за появления отрывков в блоге BadComedian с Kinodanz несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов, их названия Kinodanz не раскрывает.

Сумма иска в 1 млн руб. является формальной, «убытки Kinodanz намного превышают эту сумму», заявил Евгений Мелентьев. «Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель»,— сетует продюсер. Он отметил, что на производство «За гранью реальности» Минкульт выделил 6 млн руб., что составляет менее 5% бюджета фильма.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова 5 июня заявила, что министерство не имеет отношения к иску Kinodanz к BadComedian и оказывает поддержку в производстве и продвижении фильмов на рынке, но не в суде.

Валерия Лебедева