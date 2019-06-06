«Это, видимо, попытка выставить меня злодеем, который хочет крови»

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, опроверг информацию о срыве мирового соглашения с кинокомпанией Kinodanz. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на продюсера студии Евгения Мелентьева сообщило, что истец готов пойти на досудебное решение спора, но блогер отказывается встречаться. В январе Kinodanz подала в суд на BadComedian за критический обзор фильма «За гранью реальности». Блогера обвинили в том, что он превысил допустимый законодательством объем цитирования киноматериала, защищенного авторским правом. Продюсеры картины потребовали удалить ролик и выплатить 1 млн руб. компенсации. Если мировое соглашение предполагает хотя бы одно из этих условий, Евгений Баженов пойти на него не готов. Об этом он заявил в интервью «Ъ FM».

— Как вы воспринимаете сообщение о том, что компания готова пойти на мировое соглашение?

— Это осознанная дезинформация со стороны киностудии Kinodanz, дескать, я отказался от встречи, обсуждения. Я после этой новости связался со своими юристами, спросил: «Вам звонил кто-то?» Мне сказали: «Нет». На что я скинул им новости, и они очень сильно удивились происходящему, потому что никаких попыток связаться со мной студия Kinodanz не предпринимала.

— В целом вы готовы пойти на мировое соглашение?

— Дело в том, что не предпринимается никаких попыток. Kinodanz, как мне кажется, не хочет идти ни на какие уступки. Когда обсуждался вопрос, обязательным условием было удаление ролика. Я не готов на это пойти, это принципиальный вопрос.

— Ваши юристы никак не объясняют такие действия оппонентов?

— Я у них не спрашивал, что они думают. Очень сложно читать студию Kinodanz, потому что она странно себя ведет. Это, видимо, попытка сохранить лицо, выставить меня каким-то злодеем, который хочет крови. Я хочу заниматься своим делом, мне не нужны никакие судебные тяжбы, я хочу просто работать.

— На каких условиях мировое соглашение могло бы быть достигнуто?

— Для Kinodanz основной аспект — это удаление ролика, иных вариантов не рассматривается. У меня условие, что я ролик удалять не буду, потому что это и есть та самая цензура. В остальном я не особо понимаю, какие ко мне претензии. Если они урегулируют это с юристами, я об этом заявлю, скажу, что конфликт исчерпан, точка поставлена. Но тут не та ситуация, говорят, что как раз я отказываюсь от чего-то, хотя я готов идти на переговоры. Контакты есть, но никто не звонит.

— А если не удаление ролика, а, например, опровержение или снижение суммы иска, но все-таки какая-то финансовая компенсация?

— У нас по законодательству не надо спрашивать разрешения, если видеофрагмент или литература используется в критических целях, главное — упомянуть, кто автор. И я упоминаю и эту студию, и Минкульт, и режиссера – всех. То есть в принципе я выполнил условия закона. Поэтому говорить о каких-то компенсациях… За что? Любая точка зрения, рецензия или обзор — это в любом случае субъективная точка зрения.

Я ни в коем случае, нигде и никогда не говорил, что я некий великий кинокритик.

Наоборот, говорю, что я просто зритель. Также я не понимаю, что здесь можно опровергать. То, что их фильмы не ужасные, отвратительные подделки? К сожалению, нет, такого опровержения записано не будет, потому что их фильмы — отвратительные и ужасные подделки. Тут уж простите, Kinodanz, но ваши фильмы действительно плохие.

— Собственно, их претензии в том, что видео оказалось со спойлерами в сети до того, как они охватили международный рынок.

— А как критиковать? В законодательстве прописано, что необходимо критиковать и фрагменты вот с целью критики. Там очень важный аспект — нельзя вырывать из контекста. То есть мне, например, необходимо рассказать, что сюжет не работает. И как это сделать, если мне нельзя ничего про него говорить? Что хотят Kinodanz? По сути, они своим заявлением говорят, что не хотят какой-то критики. Проблема в том, что сюжет фильма плохой, я про него рассказывал. Они говорят, мол, не надо, вы рассказываете сюжет фильма, это плохо, у нас продажи падают, ведь все узнают, что у нас сценарий плохой. Это абсурдно звучит просто.

Беседовал Григорий Колганов