На блогера BadComedian подали в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности»

Против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, подали иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщил блогер на своем YouTube-канале. В суд на господина Баженова в январе 2019 года подала кинокомпания Kinodanz.

Компания потребовала удалить обзор, в котором блогер критикует фильм «За гранью реальности», из-за нарушения авторских прав. В иске представители Kinodanz подчеркивают, что в обзоре использовались кадры из киноленты, и ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях. Хотя в экспертизе отмечается, что в законе нормы о «допустимом объеме цитирования» фильмов нет.

Сам господин Баженов назвал иск «попыткой цензурировать критику». По его словам, представители Kinodanz предупредили, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт.

В компании Kinodanz не прокомментировали “Ъ” информацию об иске к BadComedian.

Приключенческое фэнтези «За гранью реальности» стартовало в России в марте 2018 года. Спустя два месяца BadComedian опубликовал обзор, в котором раскритиковал Минкульт и Фонд кино за выделение средств на съемки этой картины.