Петербургская «Галактика» начнет продажу молочной продукции с маркировкой

«Галактика» (Санкт-Петербург) первой в России запустит в продажу готовую молочную продукцию с маркировкой контрольно-идентификационными знаками (КИЗ). Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ; учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). Соответствующее соглашение было заключено 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По соглашению ЦРПТ выделит необходимые ресурсы для создания группы по разработке программного обеспечения, совмещающего систему центра и систему «Проверь», запущенную ранее молочным производителем. После этого «Галактика» начнет выпуск продукции с цифровыми кодами, осуществит ее логистику и ввод в торговые сети. Маркированная молочная продукция будет продаваться в розничных сетях Москвы и Санкт-Петербурга.

ЦРПТ сегодня готовится к запуску пилотного проекта по маркировке молочной продукции, проводит лабораторные испытания нанесения цифровых кодов маркировки и тестирование печати кода на производственных линиях. Система будет отслеживать готовую молочную продукцию от производства до продажи в магазине. Планируется, что система ЦРПТ будет интегрирована с системой ветсертификации «Меркурий», которая должна контролировать сырье до завода.

Подробнее о маркировке молочной продукции — в публикации “Ъ” «Над молочниками нависает "Меркурий"».

Анатолий Костырев, Санкт-Петербург