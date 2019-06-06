«Пекин» готовится перейти в новые руки

«Пекин» оценили почти в 6 млрд руб. Такова стартовая цена гостиницы в центре Москвы, которую продает компания «Галс-Девелопмент». Там утверждают, что у объекта уже есть потенциальные покупатели, причем как российские, так и зарубежные. Кому достанется комплекс зданий у метро «Маяковская», станет известно после аукциона в начале сентября. Чем интересен этот объект? И кто его может купить? Об этом — Яна Лубнина и Владимир Соколов.

Здание гостиницы «Пекин» некогда было одним из главных долгостроев Москвы — на его возведение ушло почти 20 лет. Сначала советские власти планировали размещать там сотрудников НКВД, приезжавших в командировки. Но достроить объект до войны не успели и заморозили процесс на 10 лет. В 1950-е у здания появилась новая миссия — олицетворять дружбу между Советским Союзом и Китаем. А позже сюда стали приезжать именитые гости со всего мира. Известно, что в одном из номеров «Пекина» любила останавливаться жена Высоцкого Марина Влади.

Общая площадь комплекса — 26 тыс. кв. м. К услугам гостей 150 номеров, три ресторана, конференц-зал, спа-центр, салон красоты, а также кафе и магазины. Впрочем, интерьеры здесь нельзя назвать современными: громоздкие холлы, всего два маленьких лифта, а в номерах мебель, обитая бархатом, резные золоченые обрамления зеркал, тяжелые портьеры с кистями. Не случайно в отзывах на TripAdvisor.ru так часто пишут об очаровании Старого Света. Сейчас у гостиницы не вполне продуманная концепция, которую предстоит в корне пересмотреть новому владельцу, считает дизайнер интерьеров Майк Шилов: «В современной России у гостиницы “Пекин” всегда была какая-то неоднозначная аура. Было бы здорово, если бы девелопер, который будет ею заниматься, добавил что-то современное в отчасти исторические интерьеры. Чтобы гостиница зажила, нужна определенная команда, которая сможетр придумать определенный стиль подачи места, какой-то его традиции».

Сейчас гостиница «Пекин», с одной стороны, вызывает ассоциации с советским прошлым. А с другой, соседствует с такими заведениями, как, например, стриптиз-клуб «Эгоист» — именно там футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели свою последнюю ночь на свободе, потратив в общей сложности около 400 тыс. руб. Гостиницу «Пекин» действительно можно модернизировать, но, по мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, мировые гостиничные сети вряд ли возьмутся за это:

«Она четырехзвездочная — это означает, что есть возможность трансформировать ее в пятизвездочную, что повысит стоимость.

Потенциально ее могли бы приобрести инвесторы из Китая, несмотря на то, что сделка с китайской госкомпанией сорвалась, частные инвесторы могут купить. Radisson, Hilton, Marriott — у них стратегия бизнеса монобрендовая. Гостиница “Пекин” — достаточно известная. Делать ребрендинг нецелесообразно».

Ранее интерес к объекту проявляли китайские инвесторы. Газета «Коммерсант» писала, что гостиницу намерена выкупить государственная инвестиционная компания Sichuan Railway Investment. Китайская сторона обещала сохранить интерьеры и гостиничную инфраструктуру и планировала внести лишь точечные изменения. Но в итоге сделка сорвалась.

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Компания «Галс-Девелопмент» не первый год развивает комплекс зданий вокруг метро «Маяковская». Так, на месте знаменитой спецшколы и подсобных помещений гостиницы три года назад появился жилой квартал «Сады Пекина».

До 2006 года гостиница «Пекин» принадлежала мэрии Москвы, а затем в перешла к структурам АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2009 году «Система» была вынуждена в счет долгов передать девелоперские активы банку ВТБ, который затем объединил их под брендом «Галс-Девелопмент». Первую попытку продать гостиницу «Пекин» предпринимали три года назад.