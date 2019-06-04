Карен Хачанов попал в десятку

В последнем матче четвертого круга Roland Garros, который продолжается в Париже, Карен Хачанов в четырех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Этот успех позволил Хачанову не только впервые пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема, в котором его соперником будет австриец Доминик Тим, но и стать первым за восемь лет представителем России в десятке лучших игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Париж для Карена Хачанова — счастливый город. Именно там он два года назад впервые дошел до четвертого круга на турнирах Большого шлема. И именно в Париже, только не на Roland Garros, а на другом известном стадионе — Palais Omnisports, расположенном в районе Берси, Карен Хачанов в начале ноября прошлого года сенсационно завоевал свой первый титул на турнирах категории Masters 1000. Этот триумф позволил ему к тому же подняться в рейтинге на 11-е место.

А теперь в Париже россиянин добился нового большого успеха. Благодаря победе над девятой ракеткой мира аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в 1/8 финала он сделал следующий шаг в карьере: не только впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, но и пробился в первую десятку.

«Для меня попадание Карена Хачанова в топ-10 было лишь вопросом времени еще после его прошлогоднего парижского триумфа,— сказал “Ъ” Михаил Южный, который входил в первую десятку в феврале 2011 года, неплохо знает Хачанова и даже несколько лет назад проводил с ним предсезонную подготовку в Таиланде.— Когда сравнительно молодой теннисист выигрывает турнир Masters 1000, побеждая при этом нескольких элитных соперников, это говорит о соответствующем уровне его игры. А она у Хачанова полностью соответствует современным требованиям и по силе ударов, и по скорости. Кроме того, Карен обладает отличными физическими данными, без которых в сегодняшнем теннисе трудно добиваться больших результатов».

Хуан Мартин дель Потро, которого, кстати, Карен Хачанов напоминает не только высоким ростом, но и манерой исполнения отдельных ударов, отлично знаком первой ракетке России. Они трижды встречались в прошлом году, и, хотя все те матчи — в Окленде, в Мельбурне на Australian Open и Пекине — выиграл аргентинец, борьбы в каждом из них было немало. При этом следовало учесть, что если Хачанов, для которого нынешний год до Roland Garros складывался неудачно, все-таки проводит полноценный сезон, то его соперник в последние месяцы имел крайне скудную турнирную практику. После травмы правого колена, полученной в октябре прошлого года, дель Потро провел всего три турнира, выиграв на них в общей сложности лишь четыре матча.

В этом вечернем матче на корте Сюзанны Ленглен, второй по значению арене Roland Garros, крайне важным казалось начало. И оно получилось для Карена Хачанова непростым: в пятом гейме дель Потро получил двойной брейк-пойнт, который, правда, не смог реализовать. Трудным был и одиннадцатый гейм. Зато в двенадцатом Хачанов использовал свой шанс и завершил первый сет в свою пользу — 7:5.

Вторая партия прошла уже со значительным преимуществом Карена Хачанова, который выиграл ее со счетом 6:3. Соперник, явно уступавший ему в скорости, еще и на время потерял уверенность в себе. Однако сдаваться дель Потро не собирался. После обмена подачами в середине третьего сета он сделал еще один брейк и оставил партию за собой — 6:3. Но это была последняя вершина, покорившаяся волевому аргентинцу. В концовке преимущество Карена Хачанова в физической подготовке было уже слишком заметным, чтобы дель Потро мог обыграть его. В итоге через 3 часа 9 минут после начала матча, уже в парижских сумерках, победа осталась за россиянином, который шестым за матч эйсом закончил четвертый сет со счетом 6:3, выиграв ударами навылет 58 очков, на 16 больше, чем соперник.

Следующим соперником Карена Хачанова будет австриец Доминик Тим. В других четвертьфиналах Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым, Станислас Вавринка — с Роджером Федерером, а Кеи Нисикори — с Рафаэлем Надалем.

Евгений Федяков