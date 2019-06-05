Дорожный нацпроект стоит на месте

«Управленческим провалом» назвал вице-премьер Максим Акимов ситуацию с исполнением в ряде регионов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). Субъекты федерации обязали к концу мая заключить контракты с подрядчиками, но власти Чукотки, Тверской области и Мордовии план сорвали. Хуже всего ситуация в Крыму, где проведено лишь 5% конкурсов по дорожным объектам. Чиновникам, как выяснилось в среду, мешают антимонопольная служба, курортники, а также «праздничный перенос дат» и «провалы на дорогах». В Белом доме объяснений не приняли, в правительстве пригрозили отобрать у регионов деньги.

Ситуация вокруг реализации БКАД в среду обсуждалась на совещании в Белом доме. В рамках нацпроекта, напомним, на ремонт региональной дорожной сети до конца 2024 года выделяется 4,1 трлн руб. В 2019 году регионы получили на эти цели 106 млрд руб., при этом правительство обязало их до конца мая завершить конкурсы и заключить контракты с подрядчиками, чтобы летом начать ремонт.

По данным первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова на 4 июня, контракты заключены по 4,89 тыс. объектов (78,8% от планов 2019 года). При этом, например, в ЕАО завершено лишь 22% торгов, в Мордовии — 20%, в Тверской области — 11,7%, на Чукотке — 10%, в Крыму — 5,4%.

Господин Алафинов назвал ситуацию «недопустимой», пригрозив лишить нарушителей денег, перенаправив средства другим субъектам (поправками к федеральному бюджету).

По трем объектам конкурсы завершены накануне, 3 июня, рассказал губернатор Чукотки Роман Копин, задержка возникла из-за «праздничного переноса дат» (он не уточнил, каких именно). По некоторым объектам муниципалитетам пришлось объявлять повторные конкурсы из-за того, что нет желающих участвовать, добавил господин Копин. Он заверил, что работы будут выполнены в срок, тем более что стройматериалы на объекты начнут завозить только в июле, когда начнется речная навигация. Министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказывал про проблемы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС): туда поступили жалобы на конкурсные процедуры, что затянуло процесс. Задержку с контрактами в Симферополе он объяснил «прохождением экспертизы проектно-экспертной документации». Господин Карпов также отметил, что работы в регионе будут выполняться после окончания курортного сезона, то есть в августе—октябре. Зампред правительства Тверской области Андрей Ищенко рассказал про проблемы на десяти объектах, торги по которым приостановлены ФАС.

Первый зампред правительства ЕАО Галина Соколова сослалась на «ряд причин техногенного характера», включая «прорывы под дорогами» (не объяснив, как это связано с заключением контрактов).

Один из контрактов, пояснила она, не заключался, так как регион «ждал федеральных денег».

«Коллеги, вы чего несете? Это что такое? Мы так дальше работать не будем,— возмущался вице-премьер Максим Акимов.— Это управленческий провал». Он напомнил, что в конце июня запланирован госсовет по дорожному строительству с участием президента: «Мы с вами что будем объяснять главе государства?» Для реализации нацпроектов «у людей забрали и перераспределили значительные ресурсы», напомнил господин Акимов. «Это был непростой и болезненный для экономики шаг, связанный, в том числе с повышением НДС. Нам не должно быть стыдно перед людьми»,— отметил вице-премьер. Идею Минтранса перераспределить средства Максим Акимов поддержал, добавив, что пока ситуация с дорожными контрактами не выправится, правительство не будет поддерживать субъекты федерации в их просьбах профинансировать другие объекты.

Это не первые сложности, с которыми столкнулся нацпроект БКАД. Весной Минтранс заподозрил регионы (в частности, Амурскую и Магаданскую области) в намеренном занижении доли отремонтированных дорог: чем эта доля ниже, тем больше денег может получить субъект федерации (“Ъ” рассказывал об этом 10 апреля). О результатах проверки в Минтрансе пока не сообщали.

«Уверен, что коллеги сделают выводы и исправятся в ближайшие две недели,— считает гендиректор ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин.— Что касается самих торгов, то мы давно говорим о том, что есть законодательные проблемы, мешающие работать. К примеру, любой представитель бизнеса, который даже в конкурсе не участвовал, может подать жалобу в ФАС и приостановить процедуру». Во многих странах небольшие участки дорог, требующие ремонта, не проходят сложную процедуру торгов, говорит директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин, а подрядчики выбираются «на усмотрение» местных властей.

Иван Буранов