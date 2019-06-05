В этан закачивают льготы

Потребители этана, главные из которых СИБУР и «Русгаздобыча» Артема Оболенского, могут получить обратный акциз на сырье для своих будущих заводов — 9 тыс. руб. на тонну, или 70 млрд руб. в год, говорят источники “Ъ”. На рынке вариант называют компромиссом: размер аналогичной льготы для нафты существенно выше. Но эксперты уверены, что даже такая поддержка этана сделает рентабельными не только газохимические проекты, но и газопереработку.

Как стало известно “Ъ”, Минфин и Минэнерго согласовали размер обратного акциза на этан на уровне 9 тыс. руб. на тонну. В Минфине подтвердили “Ъ” эту цифру. «При обсуждении размера поддержки мы ставили задачу обеспечить уровень отрицательного акциза, который в долгосрочной перспективе позволит новым российским нефтехимическим и газохимическим комплексам быть конкурентными»,— заявил “Ъ” глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. В Минэнерго не предоставили комментарий.

Одобренный уровень обратного акциза в полтора раза ниже, чем на самый популярный сейчас вид нефтехимического сырья — нафту (13,9 тыс. руб. на тонну). Но, говорят источники “Ъ”, решение «можно считать компромиссом между Минфином и Минэнерго, и оно в целом устраивает бизнес». Другой собеседник “Ъ” все же считает, что утвержденный размер акциза на этан недостаточен для эффективной поддержки отрасли.

Введение обратного акциза на этан записано в принятой в марте «дорожной карте» развития нефтехимии до 2025 года. Документ предполагает, что право на возмещение будет у компаний, которые провели реконструкцию или ввели новые производства по извлечению этана после 1 января 2022 года. Также обратный акциз смогут получить резиденты территорий опережающего развития и участники специнвестконтрактов.

Под эти определения попадают два крупных проекта в России — Амурский ГХК СИБУРа и потенциальный газохимический комплекс «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге (должны быть запущены после 2023 года). Первый предполагает строительство комплекса мощностью по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год. Завод будет перерабатывать 2 млн тонн этана с Амурского ГПЗ «Газпрома» (строится для переработки 42 млрд кубометров газа для поставки в Китай). Проект в Усть-Луге (3 млн тонн полимеров в год) может быть построен в связке с другим ГПЗ монополии соразмерной мощности на Балтике.

Инвестрешения по этим проектам пока не приняты, но в СИБУРе отмечали, что введение обратного акциза поможет компании определиться со строительством Амурского ГХК. В СИБУРе пояснили “Ъ”, что «выравнивание условий для нефтехимических производств, работающих на разных видах сырья,— важная задача с точки зрения дальнейшего развития в России переработки углеводородов в высокотехнологичные продукты для строительства, ЖКХ, автомобилестроения, медицины и других сфер». Сейчас государство льготирует потребление только одного вида нефтехимического сырья — нафты. СИБУР и «Газпром» давно говорили о необходимости выравнять условия для этана, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и широких фракций легких углеводородов. «То, что ситуация с этаном сдвинулась с мертвой точки,— позитивно для рынка, но не менее актуально введение обратного акциза на СУГ»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.

Глава СИБУРа Дмитрий Конов заявлял, что, если льгота на СУГ будет утверждена, компания рассмотрит вариант увеличения мощности Амурского ГХК на 50%. В «дорожной карте» указано, что выплачивать обратный акциз на СУГ правительство может из дополнительных доходов от повышения ставки экспортной пошлины на это сырье. Вице-премьер Дмитрий Козак 3 июня поручил Минфину, Минпромторгу и Минэнерго еще раз проработать вопрос обратного акциза на СУГ.

Руководитель направления «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин считает, что субсидия на этан сделает рентабельными не только проекты по переработке этана, но и капиталоемкие этановые ГПЗ, поскольку потребители этана смогут больше за него платить. Таким образом, говорит эксперт, суммарная доходность интегрированных проектов ГПЗ-ГХК составит не менее 12%. По его расчетам, при вводе всех планируемых на сегодня объектов этановой химии общей мощностью около 6 млн тонн по этилену в год отрасль будет получать от государства около 70 млрд руб. ежегодно. Эта субсидия, отмечает эксперт, позволит привлечь 1,2–1,4 трлн руб. в российскую нефтехимию, которая будет давать несырьевую экспортно ориентированную продукцию совокупной стоимостью $7–8 млрд ежегодно.

Ольга Мордюшенко