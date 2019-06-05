Европейские металлурги просят защиты от импорта

Европейское металлургическое лобби Eurofer обратилось с письмом к властям Евросоюза, требуя ужесточить заградительные меры по защите от импорта. Металлурги ЕС отмечают резкий рост импорта со стороны внешних поставщиков, не несущих растущих экологических издержек европейцев, на фоне падения спроса на сталь в Европе. НЛМК, выступающий против европейских ограничительных мер как экспортер, при этом подписал письмо от лица своего международного дивизиона как локальный производитель. Впрочем, собеседники “Ъ” в отрасли считают, что у российского и европейского лобби есть не противоречащие друг другу позиции, в том числе в плане сокращения избыточных мощностей.

45 европейских металлургов обратились с письмом к властям Евросоюза о критической ситуации в отрасли. Текст обращения опубликован на сайте европейского лобби Eurofer. Письмо подписали крупнейшие металлурги, работающие в регионе, в том числе ArcelorMittаl, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, UK Steel, а также европейский дивизион НЛМК Владимира Лисина. В письме говорится, что в последнее время было объявлено о закрытии ряда заводов и сокращении рабочих мест, которое, как ранее говорил гендиректор Eurofer Аксель Эггерт «с учетом смежных профессий может превысить 100 тыс.».

Как сообщается в документе, с 2013 года импорт увеличился более чем в два раза, достигнув 30 млн тонн к моменту введения пошлин на ввоз стали в США в 2018 году. Между тем спрос на сталь в ЕС увеличился незначительно, а в этом году ожидается его сокращение.

Как отмечается в письме, металлургам ЕС приходится работать в условиях высоких и нестабильных цен на сырье и энергоносители, а плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ с начала 2018 года выросла в пять раз, что затронуло металлургов из Европы, но не импортеров.

Металлурги призвали страны ЕС, Европарламент и Еврокомиссию принять меры по прекращению роста импорта и уже с 1 июля ужесточить заградительные меры. Также они просят о встрече с представителями отрасли для выработки решений, которые обеспечат жизнеспособность сектора «в условиях асимметричного внешнего давления».

Еврокомиссия в феврале продлила на три года действие квот на импорт 26 категорий стальной продукции. При превышении квот применяется пошлина в размере 25%. Параллельно с 2016 года в отношении холоднокатаного проката НЛМК действуют антидемпинговые пошлины в размере 36,1%, «Северстали» — 34%, ММК — 18,7%. В апреле 2019 года министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что антидемпинговые меры ЕС нарушают нормы ВТО.

Сейчас спор между Россией и ЕС ведется в рамках третейской группы ВТО. Вместе с тем НЛМК подписал обращение — от лица компании выступил гендиректор (CEO) NLMK International BV Бен де Вос.

Европейский дивизион НЛМК включает в себя пять заводов в Бельгии, Франции, Италии и Дании, производственные мощности которых составляют 3,1 млн тонн стальной продукции. В 2018 году, по отчету компании, 92% продаж дивизиона приходилось на страны ЕС. В НЛМК заявили “Ъ”, что Eurofer призывает остановить тот импорт, который приводит к дисбалансам и искажениям на европейском рынке, а также принять меры по поддержке европейского производства вследствие высокого давления извне. «НЛМК Европа входит в Eurofer как локальный производитель. Компания заинтересована в развитии здоровой и сбалансированной конкурентной среды, соответствующей правилам международной торговли»,— заявил представитель НЛМК.

НЛМК уже приостановила инвестпроекты в $400 млн на территории США, но не планирует повторно ходатайствовать на исключение российских слябов из-под заградительной пошлины в 25%. Американские заводы НЛМК в этой ситуации перешли на бразильские и частично американские слябы, которых, однако, не хватает. Это приводит к спотовому режиму работы НЛМК. «Долгосрочной стратегии закупок у нас нет»,— говорил в рамках международного металлургического саммита «Русская сталь: стратегия роста» президент НЛМК Григорий Федоришин. Основной акционер НЛМК Владимир Лисин возглавляет лобби «Русская сталь», которое выступает против ограничительных мер в отношении российских металлургов. Собеседник в отрасли говорит, что, несмотря на расхождение позиций по тем или иным вопросам, у европейских и российских лоббистов есть общие темы, в частности борьба с избыточными мощностями в металлургии.

Евгений Зайнуллин