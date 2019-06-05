«МегаФон», Nokia и «Ростелеком» впервые провели международный видеозвонок через 5G

Компании «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia совершили первый международный видеозвонок через российские сети 5G, соединив Санкт-Петербург и Хельсинки, говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Еще один звонок подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами: впервые в сети 5G была установлена связь между абонентом «МегаФона» и абонентом Tele2.

Как пояснил “Ъ” советник президента «Ростелекома» Юрий Лысенко для организации звонка в сетях 5G были получены временные разрешения регулятора, которые действовали в двух местах — в Центральном музее связи им. А. С. Попова и в Смольном.

В международном разговоре принимали участие президент глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе. «5G будет кровеносной системой для цифровой экономики,— заявил господин Осеевский.— Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого».

Мероприятие прошло накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 6–8 июня.

Напомним, в мае Минкомсвязь предложила в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на это подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против этого выступали силовики. Вице-премьер Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручения по его расчистке.Проблема в том, что частоты свыше 25 ГГц способны обеспечить лишь точечное, а не сплошное покрытие.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».