На станции метро «Чернышевская» увеличат количество эскалаторов

Власти Петербурга объявили конкурс на разработку проектной документации по полной замене эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции метро «Чернышевская». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,63 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 26 июня, подведение итогов состоится 8 июля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Согласно техзаданию, количество эскалаторов на «Чернышевской» планируется увеличить с трех до четырех. При этом объемно-планировочные решения вестибюля меняться не будут. Срок завершения проектирования по условиям госконтракта — не позднее 8 июня 2020 года. Выполнение самих строительно-монтажных работ запланировано на 2022-2024 годы.

Напомним, в настоящий момент на «Чернышевской» ведутся работы по капитальному ремонту существующих эскалаторов, из-за чего станция работает в ограниченном режиме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный также ищет подрядчиков по корректировке проектной документации по строительству вторых вестибюлей станций метро «Балтийская» и «Василеостровская» и по строительству участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2».