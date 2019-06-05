Проекты вторых вестибюлей станций «Балтийская» и «Василеостровская» скорректируют за 181 млн рублей

Компания ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» стала единственным участником конкурсов по корректировке проектной документации по строительству вторых вестибюлей станций метро «Балтийская» и «Василеостровская», объявленных комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Работы по двум контрактам будут выполнены за 90 млн и 91,3 млн рублей соответственно, сообщается на сайте госзакупок.

Второй вестибюль станции «Балтийская» предположительно разместится юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского проспекта. Согласно техзаданию, переработать документацию по этому объекту необходимо до 9 сентября 2020 года. Новый выход со станции «Василеостровская», в свою очередь, появится по адресу: 11-я линия В.О., дом 38. Завершить корректировку данного проекта нужно до 23 сентября 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном также объявили конкурс на корректировку проектной документации по строительству участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2». Необходимость выполнения этих работ, оцененных в 236 млн руб., вызвана сохранением объекта культурного наследия «Дворец культуры им. И. И. Газа», расположенного над планируемым участком.