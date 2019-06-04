Проект «коричневой» ветки метро в Петербурге скорректируют за 236 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 236 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Изначально проект предполагал строительство на этом участке станций «Путиловская» с подземным вестибюлем и станции «Юго-Западная» с наземным. Однако позже было принято решение изменить архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения пересадочного узла «Кировский завод» – «Путиловская» с учетом возможного воздействия на объект культурного наследия «Дворец культуры им. И. И. Газа», расположенный над планируемым участком. Закончить работы по корректировке проекта подрядчику необходимо до 30 июня 2020 года.

Напомним, что первый участок строящейся шестой «коричневой» ветки метро от станции «Юго-Западная» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», согласно действующему контракту с подрядчиком, должен появиться к 2022 году. Стоимость строительства составляет 37,8 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в течение ближайших 12 лет власти Петербурга намерены построить и открыть 31 новую станцию метро. Таким образом, с учетом 69 действующих и планируемых к 2031 году в городе должны будут функционировать 100 станций.