США потребовали от Турции в течение недели сделать выбор между российским и американским вооружением

Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что турецкие власти должны до конца недели сделать выбор между российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35. В интервью телеканалу CNBC она сообщила, что покупка Турцией С-400 может «помочь Кремлю в стремлении ослабить НАТО».
Госпожа Хатчисон отметила, что одновременная закупка вооружения у России и США недопустима.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от закупки С-400. Пентагон же считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35.
В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.
Подробнее о планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «За ракеты ответит».
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