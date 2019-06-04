Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил репортерам после утренней молитвы, посвященной окончанию Рамадана. «Мы уже приняли решение сделать этот шаг, существуют договоренности, и мы от них не отступимся,— подчеркнул турецкий президент.— Даже речи не идет о том, чтобы мы сделали шаг назад».

Господин Эрдоган также сообщил, что предложил своим американским партнерам по НАТО создать рабочую группу по совместной работе над этим вопросом, после того как США предложили Турции закупить их комплексы Patriot. При этом президент не сообщил, каков был на это ответ США. «К сожалению, американцы не сделали нам такого же хорошего предложения, как было сделано в случае с С-400»,— подытожил Реджеп Тайип Эрдоган.

В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.

Подробнее о планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «За ракеты ответит».

Евгений Хвостик