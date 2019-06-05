Полицейских разделили по месту отпуска

Рассмотренный в Верховном суде РФ иск бывшего командира взвода ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ МВД России о запрете выезда в отпуск за границу, заставил ведомство разъяснить документ. В суде представитель МВД пояснил, что спорный пункт приказа не нарушает Конституцию РФ, так как он, как и весь документ, распространяется только на тех, кто допущен к гостайне, но на местах его трактуют неправильно. Адвокаты истца считают, что в тексте приказа нет ясности и на практике за границу запрещают выезжать всем сотрудникам органов.

Бывший командир взвода ДПС УВД ЮАО Москвы Максим Лужных просил Верховный суд РФ признать недействующим пп. 1.1 п. 1 приказа МВД России «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». По мнению истца, содержание приказа не соответствует Конституции РФ, закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», а также нарушает его трудовые права и право на свободу выезда за пределы РФ. Поводом к оспариванию нормативного акта стало увольнение господина Лужных из внутренних органов. В 2016 году он указал в рапорте на имя руководства, что собирается провести отпуск в Сочи, но сам поехал отдыхать в Доминиканскую Республику, а затем в Болгарию. Вернувшись в Россию, господин Лужных был уволен за нарушение пп. 1.1 п. 1 приказа, согласно которому «решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника». Его руководство сочло, что полицейский скрыл сам факт выезда из России и указал недостоверное место отдыха.

Представитель истца Владимир Воронцов заявил, что «приказ ставит в зависимость от волеизъявления руководителя возможность реализации сотрудником, гражданином своего безусловного права на выезд из страны». Адвокат отметил, что формулировка спорного подпункта размыта: из нее неясно, распространяется ли запрет на выезд за границу на сотрудников МВД, не имеющих допуск к государственной тайне. По его словам, другие подпункты п. 1 приказа (1.2 и 1.3) содержат пояснения, что содержащиеся в них нормы распространяются на сотрудников, имеющих допуск к государственной тайне, и в п. 2 также указывается, что речь идет о сотрудниках с допуском, но в пп. 1.1 такая оговорка отсутствует.

Представитель МВД Надежда Торгушина отметила, что пп. 1.1 распространяется только на сотрудников, имеющих допуск к гостайне. Это же показала правовая экспертиза документа, представленная Минюстом РФ. Впрочем, в диалоге с судьей представитель МВД указала, что весь приказ регулирует отношения только с сотрудниками, имеющими доступ к гостайне. Ответчик согласился, что использованная формулировка допускает различные толкования, что и могло произойти в случае господина Лужных: его руководство не должно было требовать от него информации о планах на отпуск. «В связи с тем, что сейчас возник такой спор, по подразделениям рассылаются методические рекомендации по применению данного приказа»,— пояснила представитель МВД.

Госпожа Торгушина добавила, что в действительности основанием для увольнения господина Лужных стало предоставление ему для поездок по России трех дополнительных дней отпуска, которые он, уехав за границу, использовал незаконно. Однако адвокат указал, что в документах на увольнение такой информации нет.

Прокурор поддержал МВД, отметив, что приказ не нарушает Конституцию РФ и прав сотрудников. В итоге судья Алла Назарова отклонила иск.

Господин Воронцов после заседания сообщил “Ъ”, что разъяснений МВД в ВС РФ трактовки пункта приказа недостаточно, чтобы сотрудники органов, не имеющие доступ к гостайне, могли выезжать за границу. «Это продолжается ежедневно на протяжении всего срока действия этого приказа. Страдает от этого вся патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, охранно-конвойное подразделение»,— сказал адвокат. Он привел в пример ситуацию в Ивановской области, где сотрудник МВД, также не имеющий допуска к гостайне, уведомил руководство о намерении провести отпуск за рубежом, но получил отказ «за подписью начальника управления по Ивановской области». Господин Воронцов добавил, что Максим Лужных рассчитывает на восстановление на службе. Он намерен обжаловать решение Верховного суда и готов обратиться в Конституционный суд РФ, а также в Европейский суд по правам человека.

Елизавета Михальченко, Анастасия Курилова