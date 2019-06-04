Рогозин: Путин сможет следить за регионами при помощи «Государева ока»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что проект «Государево око» позволит президенту России Владимиру Путину следить за ситуацией в стране. Эта система позволяет при помощи космических снимков следить за объектами на Земле.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени»,— отметил господин Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также добавил, что доступ нужно предоставить и правительству. «Как бывший член правительства могу сказать, что это крайне необходимо»,— сказал глава «Роскосмоса».

Проект «Государево око» «Роскосмос» представил еще в январе 2019 года. Она призвана «облегчить жизнь» государственных и частных структур.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В космос выведут монархический элемент».