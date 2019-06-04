Помощник Путина рассказал о его участии в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и проведет несколько двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В мероприятии примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, а также генсек ООН Антонио Гутерреш. ПМЭФ состоится 6–8 июня в Санкт-Петербурге.

По его словам, Владимир Путин «поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблемам, которые в настоящее время испытывает мировое хозяйство, международная торговля, финансовая система» (цитата по «Интерфаксу»). Господин Ушаков добавил, что президент, возможно, предложит некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления.

Кроме того, Владимир Путин будет говорить об экономическом развитии России и повышении доходов граждан. Речь пойдет в том числе о реализации нацпроектов и других программ по развитию государства. Также господин Путин затронет тему цифровизации экономики.

В нынешнем году из-за дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви от участия в ПМЭФ отказалась правительственная американская делегация. При этом сам господин Калви рассчитывает посетить ПМЭФ. Кремль также хотел бы видеть его на мероприятии.

Напомним, Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Каковы шансы основателя фонда Baring Vostok посетить мероприятие, читайте в материале “Ъ FM”.