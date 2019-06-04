«Левада-центр» зафиксировал рост готовности россиян участвовать в протестах

Опрос «Левада-центра» показал увеличение числа россиян, готовых участвовать в массовых протестах. На акции против падения уровня жизни и в защиту своих прав пришли бы 27% респондентов (против 26% в феврале), к протестам с политическими требованиями присоединились бы 22% (против 20% в феврале). При этом уменьшился показатель того, насколько возможным считают граждане проведение массовых выступлений: до 26% (с 34%) в случае акций против ухудшения уровня жизни и до 24% (с 28%) в случаю политических протестов.

Социологи интересовались у респондентов также их информированностью о громких протестах последнего времени. Большинство опрошенных (42%) «что-то слышали» об акциях в Екатеринбурге против строительства храма, примерно столько же — 41% — не знают о них. Если же говорить об акциях в Архангельске (против строительства мусорного полигона) и в Ингушетии (против изменения границы с Чечней), то большая часть респондентов впервые о них слышали (65% и 74% соответственно). Внимательно следили за происходящим 17%, 8% и 6% граждан.

Опрос проводился 24–29 мая 2019 года в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.